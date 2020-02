Williams ukázal svou formuli pro rok 2020: FW43 barevně překvapil. A už létá po Barceloně

Stáj z Grove na voze představila nové zbarvení - loňskou bílo-tyrkysovou nahrazuje bílo-modro-červená kombinace. Vůz FW43 je evolucí loňského FW42, i letos jej bude pohánět motor Mercedes - došlo však ke změně jezdecké sestavy: Georgea Russella doplnil Nicholas Latifi poté, co Robert Kubica odešel k Haasu jako rezervní pilot. Mladý Brit s ním hned po odhalení prvním snímků začal kroužit po katalánském okruhu.

"Tohle je pro tým čerstvý startem. Věnovali jsme čas řešení našich slabin a zajistili jsme ty správné lidi, struktury, procedury a zdroje, abychom přicházeli s konkurenceschopnými závodními vozy. Jsme odhodlání přestavět Williams a vrátit tým ke konkurenceschopnosti. Rok 2020 bude kvůli tomu o pokrocích. Panuje u nás bojový duch a letos budou všichni pokračovat v boji, dokud se nevrátíme tam, kde chceme být," uvádí šéfka Claire Williamsová.

Šéfkonstruktér Doug McKiernan na adresu nového auta říká: "Věnovali jsme velkou pozornost tomu, abychom porozuměli problémovým oblastem FW42 a pečlivě jsme zvolili díly, které budeme vyvíjet a které nám poskytnou nejvíce výkonnosti vzhledem ke zdrojům, jež máme. Hlavním konceptem za FW43 je pokračující vývoj FW42 bez velkých změn v konstrukci."

"Nejdůležitějším indikátorem toho, že jsme na té správné cestě, bude úroveň korelace mezi nástroji, jež používáme ke konstrukci vozu, a daty z okruhu. V aerodynamickém tunelu probíhá zdravý vývoj, přišli jsme na slušná zlepšení v efektivitě chlazení. Tým vyřešil mechanické potíže, která nás sužovaly v loňském roce, ty se týkaly brzd i celkové hmotnosti auta. V těchto oblastech jsme dosáhli slušných pokroků a budeme se na ně během sezóny dále zaměřovat," pokračuje McKiernan.

Srovnání loňského Williamsu FW42 s letošním FW43 | zdroj: Williams F1 Team

Hlavní inženýr Adam Carter dodává: "Snahy o zvýšení výkonnosti ve všech disciplínách v rámci inženýrského oddělení jsou v konstrukci a vývoji FW43 zřejmé. Je to skvělé vidět, jak se tvrdá práce začíná vyplácet. Rozhodnutí zachovat některé základní prvky FW42 vedlo k tomu, že jsme do vývoje nových konceptů investovali méně zdrojů, což konstrukční tým odměnilo větším prostorem pro optimalizaci své práce. Je to evidentní jak v oblasti vnitřního uspořádání, tak i v detailech komponent.

Zachování určitých klíčových parametrů umožnilo nepřerušovaný vývojový aerodynamický program, abychom maximalizovali efektivitu zdrojů. S blížícími se předsezónními testy a začátkem závodní sezóny bude důležitým měřítkem pokrok ve srovnání s našimi nejbližšími soupeři společně s naším záměrem pokračovat v naší spolehlivosti."

Williams FW43 shora | zdroj: Williams F1 Team

"Později tento týden se podíváme na naši rychlost v jednom měřeném kole, při delších jízdách a na zpětnou vazbu jezdců, abychom poznali, jak na tom jsme a na co se dále zaměřit. Na trati i v továrně v Grove máme týmy, které budou hloubat nad všemi hledisky, jež definují ty časy na kolo během předsezónních testů, aby zajistili, že jsme v té nejlepší pozici před prvním závodem v Austrálii," uzavírá Carter.



Fotogalerie: