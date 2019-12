Technický ředitel Renaultu míří k Williamsu, ten přijímá britského mladíka jako svého vývojového jezdce

Chester pracoval v Enstone dlouho a zažil, jak se stáj měnila z Benettonu v Renault, Lotus a pak opět v tovární Renault. Na počátku měsíce oznámila, že její technický ředitel nastoupil na nucenou dovolenou a že tým prochází po neúspěšné sezóně reorganizací.

Z Enstone kromě Chestera odešel také šéf aerodynamiky Peter Machin, na jejich místo naopak putuje Dirk de Beer, jenž vedl aerodynamické oddělení Williamsu. Ten již na počátku roku opustil technický ředitel Paddy Lowe - a právě jeho místo by nyní mohl Chester zaujmout.

V Grove má nyní na starosti aerodynamiku Doug McKiernan, Adam Carter vede konstrukční oddělení, Barney Hassel dynamiku vozidla a Dave Robson šéfuje traťovým činnostem. "Oni v podstatě tvoří vrchní technické vedení týmu a já jsem chovám velkou důvěru vůči tomu, co dělají," uvedla šéfka Claire Williamsová.

Mladý Ticktum teprve sbírající zkušenosti nastupuje na pozici vývojového pilota Williamsu | foto: Red Bull Racing

Včera rovněž potvrdila, že se jejich novým vývojovým jezdcem stane Dan Ticktum - absolvent juniorského programu Red Bullu a dvojnásobný vítěz Velké ceny Makaa. V příštím roce bude tento mladík kromě toho nastupovat ve Formuli 2 za DAMS.

"Jsem ráda, že se Dan - další vzrušující britský talent - přidává k naší akademii pro závodní jezdce. Své schopnosti za volantem předvedl při dvojnásobném úspěchu v prestižní Velké ceně Makau v letech 2017 a 2018. Odborné znalosti Dana budou pro tým neocenitelné a moc se těšíme na to, že mu v roce 2020 pomůžeme v růstu a vývoji," říká Williamsová.

Během závodů bude "plně zapojen" do práce týmu a v továrně jej čeká náročný program na simulátoru. "Je to čest se přidat k akademii Williamsu pro závodní jezdce, obzvlášť k neuvěřitelnému dědictví Williamsu v našem sportu," těší Ticktuma.

"Čas strávený na simulátoru a zkušenost z práce s týmem se prokáže být pro můj vývoj neocenitelnou. To, že budu plně zapojený do činností představuje fantastickou příležitost. Těším se, že budu vypomáhat, kdekoliv to půjde," pokračuje 20letý Brit.