Alonso se vrací k hlášce "GP2 engine", jak na celou situaci vzpomíná?

Fernando Alonso toho ve Formuli 1 zažil opravdu spoustu. Máme na mysli dobré momenty, které vrcholily ziskem dvou titulů mistra světa a stejně tak ty špatné, jenž Španěl prožíval zejména při svém druhém působení u McLarenu. Britská stáj se tehdy trápila s nekonkurenceschopným motorem Honda. Ten zkrátka nestačil na agregáty soupeřů, což se projevovalo v jeho výkonnosti i spolehlivosti.

Ze snah napodobit úspěchy tohoto partnerství z osmdesátých let minulého století tak nic nebylo. Sám Alonso dal své frustraci průchod při GP Japonska 2015, což byla domácí velká cena japonské automobilky, která tak měla na okruhu všechny své nejvyšší představitele. Španělský šampion nazval v závěrečné fázi závodu svůj motor jako „GP2 engine“, díky čemuž se samozřejmě postaral o rozruch Dá se říci, že to bylo bodnutí do hrdé japonské povahy, o to větší ohlas si tato slova vyžádala.

Rodák z Ovieda popisuje s odstupem téměř pěti let, že k oněm komentářům jej vedla frustrace z výkonnosti jeho tehdejšího motoru. „Možná jsem to neměl říkat, ale nebylo to tak, že bych do řekl přímo do televize nebo na tiskové konferenci. Já to sdělil svému inženýrovi do rádia, jenže tahle komunikace byla vysílána. Ten agregát byl ale opravdu moc špatný,“ vrací se k celému příběhu Alonso.

Představení motoru Hondy během setkání s fanoušky v Japonsku | foto: Honda

Ostřílený Španěl dále vzpomíná na začátky mezi McLarenem a Hondou. Popisuje trable, kterými si celá stáj prošla a zmiňuje, že v současné době mu chodí spousta zpráv, jak motor, jenž on poslal do GP2 vyhrává závody.

„Během prvních čtyř dní testů v Jerezu jsme s autem odjeli sedm kol. Teď Honda vyhrává závody a mě chodí spousta zpráv o tom, jak motor z GP2 vítězí. Jenže tohle je jiný motor, než je ten, který jsem měl v autě já. Já ztratil během sezony 2015 575 míst vlivem penalizací. Bojovali jsme jen o to, abychom se dostali z první části kvalifikace. Jestliže by jakýkoli další top jezdec přešel v roce 2015 do McLarenu, tak si nedovedu představit, co by říkal. Tak to zkrátka je,“ dodává Alonso.

Honda se nakonec s McLarenem rozešla a zakotvila u Toro Rosso a Red Bullu. McLaren si zvolil Renault, který brzy nahradí Mercedes. Tedy motorář, s nímž získala britská stáj své prozatímně poslední mistrovské primáty.