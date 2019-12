Kvjat je s letošní sezonou spokojený. "Byla jednou z mých nejlepších," říká

Daniil Kvjat se za svou letošní sezonou ohlíží s radostí. Podle něj to byl jeden z jeho nejlepších ročníků ve Formuli 1. Pětadvacetiletý rodák z Ufy skončil v celkovém pořadí šampionátu na třináctém místě. Stačilo mu k tomu 37 nasbíraných bodů. Nejlépe si letos vedl v Německu, kde získal díky třetímu místu pódium. Pro STR to byla první bedna po dlouhých letech.

Zajímavostí je, že ruský jezdec vystřídal během tohoto ročníku hned dva týmové kolegy. Sezonu začal vedle Alexe Albona, který byl následně povýšen do Red Bullu, načež zamířil na jeho místo Pierre Gasly. Chvíli se přitom spekulovalo, zda to nebude právě Kvjat, kdo dostane pozvánku k Rudým býkům. Nestalo se.

Kvjat je i tak s letošními výkony spokojen. „Upřímně? Myslím, že to letos byla jedna z mých nejlepších sezon ve Formuli 1, takže jsem spokojený a celkem šťastný. „Jsou závody, které vám vyjdou, jiné zase naopak ne. Střed pole je opravdu těsný, takže každá, byť jen sebemenší chyba vás může připravit o možnost na dobrý výsledek. Mně se to takhle stalo letos v Brazílii. Naštěstí to tam z hlediska týmu zachránil Pierre. Ale tak už to v tomhle sportu bývá. Myslím, že jsem jezdil ve srovnání s mými posledními lety v F1 lépe,“ praví Rus.

Nejlepší jezdci na pódiu po závodě v Německu | foto: Red Bull Content Pool

Juniorka Red Bullu bojovala až do konce šampionátu o páté místo v Poháru konstruktérů, což byl pro malý tým jeden z nejlepších výsledků, v jeho stále ještě docela mladé historii.

„Pro náš tým to byl skvělý rok. Bylo fajn bojovat o tak vysokou pozici v Poháru konstruktérů. Byl to asi jeden z nejsilnějších ročníků za poslední dobu. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu,“ líčí Kvjat.

Dodejme, že Toro Rosso se pro následující sezonu přejmenuje na Alpha Tauri. Datum představení nového stroje plánuje tým Franze Tosta na 14. února 2020.