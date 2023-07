3. trénink v Silverstone: Zhou v garáži kvůli technice, déšť a na čele Leclerc s Ferrari

Na tradiční trati v Silverstone ráno fanoušky i týmy přivítal déšť a i nyní se nad okruhem stahují mraky. Podle všeho je i celkem velká šance, že během následující hodiny bude pršet. Teplota je 22 °C a trať má 29 °C.

A třetí trénink začíná. Jako první se po chvíli na trať vydali Alonso a Norris. A nahnat ztracený čas ze včerejška kvůli problému s elektronikou se snaží i Leclerc, vyrazil na měkké sadě pneumatik. Na trati postupně začíná být rušno.

Norris byl hned po výjezdu týmem požádán, aby zastavil a mechanik McLarenu běžel zkontrolovat vůz, než jej pustili na trať a to i když ještě nebyl za čárou výjezdu z boxů. McLaren později potvrdil, že nebyl odstraněn větráček, který zůstal na výfuku. Komisaři se tím budou zabývat po konci tréninku a je dost dobře možné, že z toho pro tým bude pokuta.

Nejrychlejší čas si po pěti minutách připsal Verstappen, 1:28,836 min. Klid je zatím u Albona, Williams podle všeho řeší problém s elektronikou. Brzy by však měli vyrazit na trať.

Po deseti minutách pořadí Verstappen, Leclerc (ztrácí 0,066 sek), ale ostatní zlepšují své časy. Posouvá se Hamilton, Russell, Pérez, ale především Sainz, který jde nakonec do čela.

Po téměř patnácti minutách tedy Sainz s časem 1,27,964, druhý Verstappen a třetí Pérez, ten za vedoucí Ferrari ztrácí 0,94 sek. Zlepšují se však Leclerc, Russell či Stroll. Do čekla jde však Hamilton, který zajel o 0.016 sek. rychleji než Sainz. Dlouho se tam však neohřál a Ferrari jde opět do čela.

A déšť se podle radaru blíží. Piastri hlásí blesky. A na druhé místo jde Gasly, chvíli po něm také Alonso a Albon. Jediným pilotem bez času je zatím Zhou. Alfa Romeo má prý problém s MGU-H.

A déšť je tu a všichni se snaží dokončit své časy na měkkých pneumatikách. Rychlejších časů se v tréninku zřejmě už nedočkáme. DRS je zakázáno a trať prohlášena za mokrou. A všichni jezdci zajeli do garáže.

Pořadí v polovině tréninku: Leclerc, Albon, Alonso, Gasly, Hamilton, Sainz, Verstappen, Russell, Cunoda, De Vries, Norris, Stroll, Pérez, Magnussen, Ocon, Sargeant, Piastri, Bottas, Hulkenberg, Zhou.

Po pár minutách vyjel Albon, Sainz, Sargeant, Piastri či Norris. Podle Norrise to není tak zlé a mokro je nejvíce v sedmé zatáčce.

