Poslední kvalifikace sezóny pro Red Bully, obě Ferrari zítra v druhé řadě

Poslední kvalifikaci sezóny rozjel Nicholas Latifi s Pierrem Gaslym za zády, přičemž byl o něco rychlejší francouzský jezdec. Tentokrát byli jezdci na trati rozděleni - první skupinka byla složená z jezdců Williamsu, Astonu, Haasu a AlphaTauri, přičemž byl prozatím nejrychlejší Cunoda. Ostatní dojížděli svá rychlá kola až později. Nejrychlejší kolo patřilo po prvních pokusech Verstappenovi (1:24,754), ale Pérez byl s minimální ztrátou za Holanďanem. Následovali jezdci Ferrari, přičemž byl rychlejší Sainz, ale oba se tento víkend spíše se svými vozy trápí. Jediný, kdo neměl čas, byl Fernando Alonso - ten si nakonec zapsal čas 1:25,916, ale mohlo to být o něco lepší, poněvadž španělský jezdec bojoval s vozem v táhlé deváté zatáčce.

Fernando's hands are as fast as lightning ⚡️#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/gaJyvYzJOz