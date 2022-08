Ve druhém tréninku dominoval Verstappen. Opět úřadovalo počasí

Druhý trénink na GP Belgie se nesl v klidném duchu a za zamračeného počasí. Na rozdíl od prvních tréninkových jízd však nepršelo. O drobné vzrušení se hned v úvodu postaral Sainz, který vyjel do kačírku. Jeho vůz situaci ustál bez jakýchkoliv škod.

Přitom právě Sainz bude mít v neděli velkou šanci na dobrý výsledek. Verstappen, Leclerc, ale i Norris, Ocon Bottas nebo Schumacher totiž odstartují do závodu z konce pole, protože obdrží penalizaci za překročení povoleného počtu komponent pohonných jednotek. I díky tomu máme tedy zaděláno na zajímavou show. Jen dodejme, že předpověď na závod slibuje slunečné počasí a teplo. Neměli bychom se tedy dočkat loňského scénáře, kdy se kvůli extrémnímu dešti prakticky nezávodilo.

The rain is also causing problems for Mick Schumacher



The Haas driver has now escaped the gravel and headed back to the pits#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/QUNBbmyBPV