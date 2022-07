Ve třetím tréninku zvítězil Verstappen před Sainzem a Leclercem

Třetí volný trénink odstartoval svým časem Pérez, jeho kolo dosahovalo hodnoty 1:33,628. Přes vteřinu na Mexičana ztrácel Magnussen na měkké směsi. Poté stanovil nejrychlejší okruh Max Verstappen (1:32,837).

Po 15 minutách se začala trať plnit vozy F1, ale stále to vypadalo, že nejrychlejšími na trati jsou právě jezdci Red Bullu na střední směsi. To však změnil Carlos Sainz, který se prozatím umístil za Verstappena (+0,409). Navíc přišlo i oznámení, že Španěl bude v závodě startovat z poslední řady, protože měnil i další komponenty, za které poklesne na startu závodu. Jako jediný potenciál tvrdé směsi zkoušel Leclerc, ale chyboval v 12. zatáčce a roztočil svůj monopost.

Charles Leclerc finds himself in a spin 🔄😲



We hope those tyres are alright....👀😅#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/yeAJSeOUjy