První trénink poznamenaný červenými vlajkami pro Verstappena

Rakousko nabídlo v prvním tréninku slunečné počasí. Pro týmy šlo o důležitou skutečnost, neboť už dnes večer všechny čeká kvalifikace, takže času na nastavování monopostů není mnoho. Jako první vyjel Max Verstappen, přičemž tribuny zbarvené do oranžova se díky tomu okamžitě dostaly do varu.

Verstappen okamžitě zajel nejrychlejší čas. Druhá příčka patřila Alonsovi se ztrátou čtyř desetin, třetí byl Leclerc. To Ricciardo měl poměrně rozviklané DRS a Pérez předvedl drobný výlet do štěrkové zóny. Ještě hůř na tom byl Norris. Brit ve službách McLarenu musel svůj vůz kvůli technickým problémům na trati odstavit. Vypadalo to na problémy s pohonnou jednotkou.

Po odklizení Norrisova vozu pokračoval program prvního volného tréninku. První tři piloty hned poté nazuli nejměkčí pneumatiky. Nejrychlejší kolo zajel Verstappen, který si na Leclerca hýčkal náskok tří desetin. Sainz ztrácel téměř vteřinu. Jenže kvalifikační simulace přerušily další červené vlajky. Ty byly tentokrát způsobeny úlomky na trati.

V závěrečné čtvrthodině již k žádným problémům nedošlo. Na čele zůstal Verstappen, druhý skončil Leclerc a zdá se, že právě tito dva piloti budou největšími favority pro večerní kvalifikaci. Slušně vypadá také Mercedes, ale na úrovni Verstappena a Leclerca Stříbrné šípy zřejmě nejsou. Je ale zřejmé, že jejich největší předností je závodní tempo. V elitní desítce se objevily rovněž oba vozy Haas.

GP Rakouska (Spielberg) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:06,302 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:06,557 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:06,702 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:06,839 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:06,909 6. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:06,965 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:07,039 8. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:07,100 9. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:07,246 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:07,296 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:07,431 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:07,462 13. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:07,476 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:07,522 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:07,582 16. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:07,592 17. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:07,743 18. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:07,889 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:08,149 20. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:09,915

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ