Určit týmovou jedničku by bylo příliš brzy, komentuje Villeneuve situaci u Ferrari

„Tolik těsných soubojů... Bylo úžasné to sledovat, opravdu jsem si to užil. Tedy až na ty protestující blázny na trati. Nechápu je. Auta jezdí rychlostmi 300 km/h, evidentně si neuvědomují, jaké nebezpečí nejen jim, ale i jezdcům samotným hrozí," říká Kanaďan, který dále rozebírá situaci u Ferrari. Podle něj by bylo předčasné zvolit v Maranellu jezdce číslo jedna a dva.

„Leclerc jel skvěle. Líbil se mi jeho závod, měl poškozené přední křídlo, ale stejně dokázal být velmi rychlý, což značí, že jejich auto je navržené velmi dobře. Prohození jezdců byla v danou chvíli správná věc, Sainz byl pomalejší, ale Leclerc pak mluvil, jak kdyby byl definitivním lídrem týmu. To není. Pořád mají dva piloty, kteří jsou schopni vyhrát mistrovství. Byla by chyba, kdyby jednoho z nich odřízli příliš brzy. V roce 1999 musel Irvine přenechat spoustu bodů Michaelu Schumacherovi, což ho nakonec stálo titul," popisuje Villeneuve.

Charles Leclerc v závodě v Kanadě | foto: Scuderia Ferrari

Bývalý pilot Williamsu nebo BAR si zároveň myslí, že první vítězství ve Formuli 1 Carlsoe Sainze povzbudí. „Už nikdo nemůže říct, že je synem Carlose Sainze, teď je on sám Carlos Sainz. Bude zajímavé sledovat, co s ním první triumf udělá. Jde o inteligentního chlapce, možná ho to uklidní a ještě zrychlí," přemítá Villeneuve.

Mistr světa z roku 1997 však zároveň kritizuje strategii Ferrari. „Nechat Leclerca na tvrdých pneumatikách byla jednoznačně chyba. Připravili se tím o double. Je to chyba, kterou u Ferrari vidím pořád. Musí na tom zapracovat. Pro šampionát to každopádně ve Velké Británii dopadlo skvěle, těším se na další závody." Ten následující přijde na řadu už tento víkend v Rakousku. Kdo se bude radovat tentokrát?