Ve třetím tréninku dominoval Max Verstappen

Ve třetím tréninku vládlo oblačné počasí, navíc bylo velmi větrno, což jezdcům činilo nemalé potíže. První měřené časy si zapsali piloti Alpine. Mírně rychlejší byl Ocon. Následoval měřený pokus Ricciarda, jenž se vyšvihnul do čela rozdílem jedné desetiny. Z elitních týmů se na trati jako první objevilo Ferrari, přičemž Leclerc zajel o čtyři desetiny rychleji než Sainz.

Piloty Scuderie poté rozdělil Pérez, který se zařadil na druhou příčku. Mexičan ztrácel na Leclerca 0,177 sekundy. Slušně vypadal také Mercedes. Průběžná třetí a čtvrtá příčka pro Stříbrné šípy značila, že Silverstone by jim mohlo sedět. Carlos Sainz si mezitím do týmového rádia stěžoval na problémy s poskakováním, kterými jeho vůz trpěl ve vysokých rychlostech. „Není to lepší než včera," hlásil Španěl na boxovou zídku.

Verstappen puts in a solid 1:27:901, the fastest time of the weekend so far ⏱️#BritishGP #F1 pic.twitter.com/buFx24jWMS — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Max Verstappen rozjel první měřené kolo až po dvaceti minutách. Hned z něj ale dokázal vyždímat nejrychlejší čas. Navíc s luxusním náskokem tří desetin na druhého Leclerca. Čirá komunikace probíhala u Aston Martinu, kde týmový inženýr hlásil Sebastianu Vettelovi, že zbytek třetího tréninku by se měl obejít bez deště.

Aston Martin se tak či tak trápil. Zeleným vozům patřily příčky mimo elitní desítku. Nedobře na tom byla rovněž AlphaTauri. Půl hodiny před vypršením času určeného pro třetí trénink zazářil Hamilton. Brit zajel druhý nejrychlejší čas. Na Verstappena ztrácel 0,199 sekundy. Max ale nenechal nic náhodě a hned poté hodnotu nejrychlejšího času opět stlačil.

V závěrečných kvalifikačních simulacích opět exceloval Verstappen, který konkurenci deklasoval rozdílem čtyř desetin. Druhý skončil Pérez a třetí Leclerc. Následovali Russell s Hamiltonem a Sainz. Za zmínku stojí rovněž velmi dobrý výkon Micka Schumachera, který skončil devátý.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:27,901 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:28,311 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:28,348 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,426 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,488 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:28,689 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,102 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:29,185 9. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:29,510 10. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:29,520 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:29,552 12. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:29,593 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:29,752 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:29,780 15. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:29,885 16. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:29,892 17. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:30,039 18. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:30,293 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:30,489 20. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:30,523

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ