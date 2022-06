PROHLÁŠENÍ po závodě: Leclerc nenachází slov

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Nikde nemůžete nahnat, co jste loni ztratili, ale myslím, že jsme dnes měli neuvěřitelnou rychlost. Mohli jsme se starat o pneumatiky a šlápnout na to, odjet a předjet o vítězství. Možná jsem měl štěstí s těmi odstoupeními, nicméně naše auto bylo dnes opravdu rychlé, aby tu ztrátu dohnalo a potom jsme měli závod v našich rukou. Celkově jsem spokojen s dnešním vyvážením auta.

Sergio Pérez, 2. místo

Musíme se na pár věcí podívat, například na to, zda bylo správné pod tím virtuálním safety carem nezajet do boxů. Nicméně jinak to bylo od týmu správně, protože Max byl trošku přede mnou. Je to ale skvělý týmový výsledek. Tady se může stát cokoliv, takže double je opravdu skvělý pro tým.

MERCEDES

George Russell, 3. místo

Jak jsem řekl, na konci závodu tam musíte být, abyste mohli něco získat. Děkuji týmu, že jsme s autem dojeli do cíle. Není to letos lehké, děje se toho hodně a s autem se kvůli tomu drncání trápíme, takže jsem za třetí místo moc rád. Myslel jsem, že pódium dnes bude trošku mimo náš dosah, ale musíte dojet, takže musíme dál pracovat.

Lewis Hamilton, 4. místo

Ta bolest zad byla jediná věc. Kousal jsem se bolestí do rtů a byl to adrenalin. Nedovedu popsat, jakou jsme tu zakusili bolest, obzvlášť na rovinkách. S postupem času se jen modlíte, aby to už bylo u konce. Jsme ale i tak v dobré pozici, máme třetí a čtvrté místo, což je pro tým skvělé. Tým odvedl skvělou práci se strategií a jakmile napravíme to drncání, budeme na čele, ale ztrácíme během té sezóny jen kvůli tomu, to je jisté. Alespoň sekundu. Zítra budu v továrně a máme v plánu diskuzi a budeme dál pracovat.

FERRARI

Charles Leclerc, nedokončil

Bolí to. Opravdu se na to musíme podívat, aby se to neopakovalo. Opravdu nemohu najít ta správná slova, abych to popsal. Je to velké, velké zklamání. Nevím, co se stalo a musíme se na to pořádně podívat.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.