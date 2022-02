Obhajoba titulu? V Red Bullu jsou s novým vozem spokojeni

Nový Red Bull upoutal zejména agresivním řešením bočnic, které jej výrazně odlišuje od soupeřů. Bude právě tohle aspekt, který rudým býkům zajistí převahu nad soupeři? Na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Rakouská stáj navíc loni bojovala na dvou frontách. Kromě vývoje letošního projektu musela vkládat úsilí i do toho loňského, neboť Max Verstappen bojoval o svůj první primát až do poslední možné chvíle.

Helmut Marko se však v Barceloně nechal slyšet, že jsou s novým vozem prozatím spokojeni. RB18 se prý chová podle očekávání. Na stejně optimistickou notu jsou naladěni také oba piloti. „Náš balík poskytuje dobrý základ. Vůz se mi řídí pohodlně, což je klíčové. Doufám, že před dalšími testy se posuneme o kus dál. Můžeme využít spoustu nasbíraných dat. Pro všechny jsou letošní auta něco nového. Důležité bude se jim přizpůsobit," hlásí Pérez.

A jaký názor má Max Verstappen? „Časy zatím vůbec neřeším. Soustředím se na to, abychom odjeli maximum kol a já prozkoumal každý aspekt toho, jak se nové auto ovládá. Zatím z něj mám skvělý pocit, řízení je příjemné. Jízdu jsem si užíval. Navíc máme dobré vyvážení. A v neposlední řadě vypadá RB18 fakt dobře," pochvaluje si Holanďan.