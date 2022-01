Jak to bude s Hamiltonem? Názory se různí

Třebaže smlouvu s Mercedesem má Hamilton ještě na další dva roky. Jenže události z GP Abú Zabí mohou běh dějin nasměrovat naprosto nečekaným směrem. Jen připomeňme, že Hamilton měl osmý titul prakticky v kapse. Dá se říct, že závod se už dojížděl pouze z povinnosti. Pak ale přišla nehoda Nicholase Latifiho a série kontroverzních rozhodnutí ředitelství závodu. Zbytek příběhu už všichni známe.

Hamilton následně odřekl svou účast na galavečeru FIA. Dalším jeho krokem byl odchod ze sociálních sítí. Od té doby o sobě pilot Mercedesu nedává vědět. Spekulace se proto logicky množí. Pravda je taková, že pokud by ostřílený veterán odešel z Formule 1, byla by to pro seriál velká ztráta. Bez ohledu na to, jestli patříte mezi jeho příznivce nebo nikoliv.

K celé záležitosti se nyní vyjádřil i čtyřnásobný mistr světa Alain Prost, který poskytl svůj pohled na věc francouzským médiím. Podle bývalého pilota McLarenu nebo Williamsu je situace ohledně budoucnosti Hamiltona zcela otevřená a pomyslné misky vah se mohou naklonit na jakoukoliv stranu. Prost však doufá, že Lewis v královně motorsportu zůstane.

Sergio Pérez a Lewis Hamilton v závodě v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

„Může odejít a může také skončit. Obhájí si obě rozhodnutí. Dostal velkou ránu, ale byla by škoda, kdyby odešel. Navíc tu máme nové technické předpisy a příslib toho, že by o titul mohlo bojovat několik týmů. To je výzva, která by pro něj měla být zajímavá," myslí si Prost.

Na Sky Sports jsou opatrnější. Podle jejich informací není Hamilton spokojený s tím, jak pokročilo nebo spíše jak nepokročilo vyšetřování momentu, ke kterému došlo při GP Abú Zabí. Čím déle se tohle vyšetřování prý vleče, tím výraznější je pravděpodobnost, že Hamilton kariéru skutečně ukončí.

„Od jeho blízkých zdrojů mi bylo řečeno, že se chce pokusit získat osmý titul. Ale způsob, jakým prohrál poslední sezonu ho hodně zasáhl. Chce vidět hmatatelné závěry z vyšetřování FIA tak, aby k něčemu takovému už nedošlo. Čím déle s tím otálejí, tím více je pravděpodobné, že už Hamiltona na roštu neuvidíme," řekl Craig Slater.