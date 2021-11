Schumacher? Ve Ferrari může dosáhnout velkých úspěchů, věří Capito

„Musím říct, že Mick zatím odvádí skvělou práci. Manzepina drží většinou daleko za sebou a způsob, jak pracuje s týmem, tak jen je vskutku brilantní. Je velmi zajímavé ho sledovat, myslím, že v budoucnu může mnohého dosáhnout. Ve Ferrari by mohl navázat na svého otce a slavit řadu úspěchů," předpovídá šéf Williamsu Jost Capito.

Přesto se ani mladý Schumi nevyhnul několika více či méně zbytečným chybám, za které byl posléze kritizován. Namátkou havárie v Imole, Monaku či ve Francii jistě nebyly tím, čím by se chtěl Mick prezentovat. Pravda je však taková že letošní Haas je velmi špatný. Obzvláště pro nováčka ve Formuli 1 jde o stroj, který mu situaci rozhodně nijak neulehčí.

Mick Schumacher - kvalifikace Baku | foto: Haas F1 Team

„Mick má potenciál na to, aby byl výborným pilotem. Nic mu nechybí. Má mentální sílu i odvahu. K tomu disponuje nesporným talentem, jen se podívejte na tureckou kvalifikaci a jeho postup do Q2. To bylo skvělé představení. V tomto ohledu o něm nemusíme pochybovat," pokračuje Capito.

Je však otázkou, kdy se Schumacher do Ferrari (případně) dostane. Leclerc má v Maranellu dlouhodobý kontrakt, přičemž v Itálii se čile spekuluje o jeho prodloužení minimálně do roku 2026 a Sainz podává v červeném voze velmi dobré výkony. Z logiky věci tak momentálně Bnotto a spol. nemusí přemýšlet o změně jezdecké sestavy. Navíc se vedení stáje už dřív nechalo slyšet, že v oblasti pilotů chce vsadit na dlouhodobou kontinuitu. Takže jak to s Mickem Schumacherem dopadne?