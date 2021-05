Red Bull v Monaku ihned zarazil Verstappenovu snahu o nejrychlejší kolo, odhaluje Marko

Holanďan si jel v ulicích středomořského knížectví poměrně poklidný závod na čele, ke konci se proto pochopitelně začal zajímat, jak jsou na tom ostatní se svými nejrychlejšími časy. Red Bull jej v jeho touze tentokrát ale nepodpořil.

"Když se začal ptát na to, kdo má nejrychlejší kolo a jakou má hodnotu, ihned jsme ho zablokovali a řekli mu: 'Zapomeň na to!'" odhaluje odborný poradce týmu Helmut Marko.

Red Bull viděl, že v závěru sedmý Lewis Hamilton zanechal své snahy o předjetí Pierra Gaslyho a místo ní zamířil do boxů pro čerstvé měkké pneumatiky. Na nich předvedl výborný čas a získal pro sebe bod navíc, přesto o vedení v šampionátu přišel a propadl se právě za Verstappena.

Vertappen vyráží vstříc dalšímu vítězství | foto: Red Bull Content Pool

Ten skončil v Monte Carlu poprvé tak vysoko: "Ještě jsme tady na pódium [s Maxem] nedosáhli, byť jsme auto na vítězství měli už dvakrát, což ostatně prokázal Ricciardo," potvrzuje Marko.

"Myslím, že to zvětší jeho úlevu. Ve svých výkonech by si díky tomu měl ještě více věřit a kontrolovat je. Z pohledu budoucnosti to bylo velmi, velmi důležité," pokračuje odborný poradce Red Bullu, který mezi konstruktéry o bod předstihl Mercedes.

Zároveň chválí Verstappena, jenž se podle něj stále zlepšuje: "Rozhodně dosáhl odlišné úrovně vyspělosti." V Monaku odjel skvělý závod, byť si nejrychlejší kolo připsal jeho největší soupeř: "Udržovali jsme ho v pozoru kvůli palivovým módům a podobně. Musel toho hodně pochopit," dodává Marko.

Nejrychlejší kola GP Monaka 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images