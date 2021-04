Nehodu na Imole způsobil Bottas, má jasno Villeneuve. Co rozhodne o titulu?

Vypadá to, že letošní sezona Formule 1 nabídne nezapomenutelnou podívanou a souboj dvou výjimečných pilotů o mistrovskou korunu. To je něco, na co jsme během posledních několika let nebyli zvyklí a zvyklý na to nebyl ani Lewis Hamilton. Ten se ještě loni nacházel ve velmi komfortní pozici, protože v bitvě o titul ho defacto nikdo neohrožoval. No... Objektivně řečeno žádná bitva o titul ani neproběhla.

Jenže teď je to jiné, na zkušeného Brita vytváří enormní tlak Max Verstappen s Red Bullem, čímž Lewise nutí jít až na samotnou hranu. To je podle mnohých pozorovatelů něco, na co už není sedminásobný šampion zvyklý. Důsledek? Jezdecké chyby. Totéž vypozoroval také Jacques Villeneuve.

„Lewis byl v Imole pod tlakem, kvůli čemuž udělal chybu. Nemyslím si, že by ještě loni musel předjíždění o kolo řešit tímto způsobem, ale situace se změnila... Za poslední roky nebyl zvyklý podstupovat velká rizika, jenže teď má v mistrovském boji soupeře, který je na jeho úrovni a navíc v jiném týmu. Minulý víkend ho zachránila jen červená vlajka, kterou způsobil Bottas, ale na to se nemůže spoléhat donekonečna," hlásí mistr světa z roku 1997.

Valtteri Bottas s Mercedesem během testu 18" pneumatik | foto: Pirelli

Villeneuvovi připomíná letošní situace tu z roku 1997, kdy bojoval o titul s Michaelem Schumacherem. Tehdy mu dost pomohl týmový kolega Heinz - Harald Frentzen, přičemž výkonnost týmových dvojek bude hrát podle Kanaďana jednu z klíčových rolí i letos.

„Heinz byl rychlý, ale trvalo mu delší dobu, aby se autu přizpůsobil. Proto Williams vsadil na mě. To tehdejší týmový kolega Schumachera Eddie Irvine mu moc nepomohl. Nechytal se. To my s Heinzem jsme na Michaela vytvořili tlak, což se ukázalo být velmi důležité. Dnes je to tak, že ani pomalý Bottas Lewisovi moc nepomůže," říká Villeneuve.

A dodává: „Proto nechápu Wolffa, proč neustále opomíjí Russella. Nerozumím ani tomu, z jakého důvodu připisuje nehodu z Imoly právě mladému Britovi. Bottas velmi dobře věděl, že ho předjíždí možný nástupce v Mercedesu, přičemž pohybem na dráze prostě riskoval těžkou nehodu," uzavírá.