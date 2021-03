Testování v Bahrajnu ŽIVĚ - 2. den

Aktuální pořadí:



Průběh dne:

08:30 Teď vidíme v čele Mazepina - 1:34,517. Dobře rozjeté kolo měl Alonso, ale zhatil své šance v sektoru 2. Máme v akci také Vettela na pneumatikách C3.

08:24 Momentálně se do čela posouvá Carlos Sainz - 1:34,557.

08:21 Na trati byl chvíli sám Giovinazzi, také s vozem vylepšeným aerodynamickými sběrači, ale teď už má doprovod v podobě Alonsa, Sainze a pilotů Haasu.

Lewis Hamilton puts the first time of the day on the board, a 1:38.587 as he tours the track with some hefty aero rakes 💨#F1 #F1Testing pic.twitter.com/6ixVvKXHIr