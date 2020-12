Třetí trénink ovládly Red Bully před Renaulty. Kde je Mercedes?

Poslední trénink letošního roku je tu. V Abú Zabí je teplota téměř 25 °C. Trať má potom bez mála 38 °C. Kvalifikace a závod se však pojedou za chladnějších podmínek po západu slunce.

Kdo včera sledoval tréninky, určitě mu neunikl požár vozu Kimiho Räkkönena. Ten dnes jede s původním šasi. Samozřejmě byly třeba opravy, ale šasi zůstalo nedotčeno. Jednalo se o selhání motoru.

Na konci boxové uličky se objevuje zelená, ale všichni zatím zůstávají v garáži. A to platí více než deset minut. "Protože se pojede za jiných podmínek, všichni vyčkávají," vysvětluje pro Sky Sports Christian Horner.

A jak vidí šance Red Bullu proti Mercedesům? "Vypadá to, že na ně stále ztrácíme, ale jsme před ostatními. Trápíme se trošku ve třetím sektoru, takže na tom jsme se snažili zapracovat a vyladit vyvážení na obou vozech, takže uvidíme," hodnotí šéf týmu.

Teprve po více než čtvrt hodně se na trati objevuje první auto. Jedná se Latifiho ve Williamsu. Zajíždí první měřený čas s hodnotou 1:39,812 min. Na trať se vydávají oba Mercedesy. Kromě nich také zajíždějí časy Magnussen a Fittipaldi (oba jsou pomalejší než Williams). Na trati aktuálně osm vozů.

Do čela jde Giovinazzi (čas 1:39,190 min), ale to platí než dojedou Mercedesy. Bottas na měkké sadě zajíždí 1:38,034 min. Na druhé místo se řadí Ocon s Renaultem.

Šlápl na to Albon, jde do čela s časem 1:37,536 min. Hamilton se řadí na druhé místo a na Red Bull ztrácí 0,025 sek. To však neplatí nadlouho. Jen než dojede Verstappen, který jde do čela s náskokem na týmového kolegu 0,361 sek.

Norris jako jediný (kromě Strolla) na střední sadě a zařadil se před Bottase na čtvrté místo.

Průběžné pořadí v polovině tréninku: Verstappen, Albon, Hamilton, Norris, Bottas, Leclerc, Pérez, , Sainz, Ricciardo, Gasly, Ocon, Vettel, Kvjat, Stroll, Givovinazzi, Latifi, Räikkönen, Russell, Magnussen, Fittipaldi.

Verstappen se ještě zlepšuje. Čas 1:36,734 min. Hamilton ztrácí 0,132 sek. Poslední sektor nizozemský závodník projel naprosto bez chyby a se skvělým časem a to na použitých pneumatikách.

A jak to vypadá s maximální rychlostí? Nejrychleji jedou Mercedesy. Russell 323,2 km/hod a Latifi 322,2 km/hod. Za nimi Norris (320,7 km/hod) a Ricciardo (320,5 km/hod).

Zbývá dvacet minut a mnozí jezdci zajeli do garáže pro nové pneumatiky. Hamilton se zlepšuje, ale Verstappenův čas nepřekonal. Připsal si 1:37,012 min. A nepovedlo se to ani Bottasovi.

Zlepšuje se Ferrari, Leclerc se řadí na čtvrté místo. Šlápl na to i Russell, který jde před Norrise na sedmé místo. McLararen se však zlepšuje a Norris jde za Verstappena na druhé místo. Jenže to neplatí dlouho, Ricciardo zajíždí o desetinu pomalejší čas než nejrychlejší Verstappen.

Zbývá pár posledních minut a časy je nyní dost mění. Pět minut do konce a první pětice? Verstappen, Ricciardo, Ocon, Norris, Hamilton... Bottas osmý, Albon devátý. Verstappen zajíždí 1:36,251 min. Jeho týmový kolega na to odpovídá a zajíždí druhý nejrychlejší čas 1:36,752 min.

Nic dalšího se však už v tréninku nestane, protože už se objevuje šachovnicová vlajka. Nejvíce kol si připsal Pierre Gasly, konkrétně osmnáct. Nejméně naopak Ricciardo a Sainz - dvanáct.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:36,251 2. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:36,752 3. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:36,877 4. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:36,899 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:36,994 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:37,012 7. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:37,030 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:37,068 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:37,085 10. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:37,227 11. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:37,266 12. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:37,270 13. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:37,371 14. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:37,728 15. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:37,886 16. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:37,900 17. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:38,269 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:38,457 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:38,765 20. 51 Pietro FITTIPALDI bra Haas F1 Team 1:39,159

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ