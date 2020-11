PROHLÁŠENÍ po závodě: Hamilton hledá slova

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Fakt nevím, co říct. Musím začít obrovským poděkováním vám všem klukům tady a v pozadí v našich továrnách. Nemohl bych být tady, pokud byste se nepřidali k tomuto týmu. Naše cesta je monumentální, jsem tak hrdý.

A musím poděkovat své rodině. Snili jsme o tom, když jsme byli malí, dívali jsme se na velké ceny a tohle je rozhodně mimo to, o čem jsme snili. Pro děti je tak důležité, aby snili o nemožném. Musíte na tom pracovat, jít za tím a nikdy o sobě nepochybovat.

RACING POINT

Sergio Pérez, 2. místo

Svému týmu jsem sdělil rádiem: "Ještě jedno kolo na těch pneumatikám, tak podle mě prasknou!" S vibracemi to ke konci bylo fakt špatné. Ale myslím že to také přispělo k našemu závodu. Pečovali jsme o ně na začátku a ke konci, když se trať začala vysušovat, a tým odvedl fantastickou práci se strategií. Lewis dnes byl extrémně silný, ale nám se povedlo zajet skvělý výsledek. Ve zpětných zrcátkách jsem nic neviděl, jen mlhu. Pak jsem spatřil Maxe, jak byl široký a ztratil se. Také při souboji s Charlesem jsem nevěděl, že je vedle mě tak blízko. V posledním kole tedy šlo o hezký souboj. On mě předjel v zatáčce č. 9, já mu to vrátil v 11. Velmi dobrý výsledek pro nás.

HAAS

Kevin Magnussen, 17. místo

Závod probíhal celkem dobře. Pneumatiky se opotřebovávaly skutečně až na kostru, a když dospěly do této fáze, tak jsme byli hodně silní. Myslím, že dnes jsme měli na dosah nějaký ten bod. Problémem byla moje zastávka v boxech - myslím, že tým jednu pneu nestihl nasadit. Musel jsem zastavit a nechat se odtáhnout zpátky. Ztratil jsem dvě kola a bylo po všem. Vůz byl opravdu dost rychlý, takže je opět velmi skličující, že jsme promarnili bodovou šanci.

Romain Grosjean, odstoupil

Jak jsme očekávali, byl to zvláštní závod - hodně to klouzalo. Celý víkend jsem se pokoušel generovat teplotu pneumatik. V autě jsem se necítil nijak komfortně, nebo jsem alespoň nemohl jet tak, jak bych si přál. Občas se něco během závodu zlepšilo, jindy zase ne. Pak do mě narazil Nicholas Latifi a vážně mi poškodil šasi. Krátce na to jsem odstoupil. Od začátku jsme v daných podmínkách bojovali, bylo to vždy hodně těžké. Kdyby se počasí měnilo, možná by s tím šlo něco udělat, ale v čistě mokrém závodě to bylo hodně obtížné.

Günther Steiner, šéf týmu

Alespoň pro Kevina se závod vyvíjel správným směrem. V TOP 10 se držel stabilně, ale pak nám vše opět zhatila špatná zastávka v boxech. Tím jsme vypadli z bodovaných příček. Od té chvíle vlastně vůbec nic nešlo dělat. Závod to byl zajímavý, vzrušující, ale nebyli jsme jeho součástí, natož abychom získali body. Nemůžeme vinit nikoho jiného než sami sebe. A musíme co nejdřív chyby napravit.

WILLIAMS

začít z boxové uličky, byl to náš záměr. Při nájezdu na startovní rošt jsem si poškodil přední křídlo u vjezdu do boxů, ale kluci odvedli skvělou práci a vůz připravili na start. Samotný závod byl v úvodních fázích hodně opatrný, ale pak jsem se vyšvihl na jedenácté místo a vypadalo to opravdu slibně. Auto i gumy se chovaly dobře, ale pomalu začaly odcházet, takže jsme zastavili, ale další sada přechodných nebyla dobrá. Nemohli jsme jet na limitu, auto prokluzovalo a šněrovalo po trati. Nebyl to moc zábavný víkend, což je škoda, protože okruh to je fantastický a nám se nepovedlo ho náležitě využít. Velká gratulace Lewisovi, jenž stále zvyšuje pro nás všechny laťku.

Nicholas Latifi, odstoupil

Po kontaktu s Romainem Grosjeanem bylo auto poškozeno, tak jsme se rozhodli odstoupit. Měl jsem špinavá zrcátka, takže jsem pořádně neviděl ty, co mě předjížděli o kolo. Tušil jsem, že musím uhnout, ale bylo těžko posoudit, kde jsou. Chyběla mi přilnavost, takže nešlo generovat teplotu pneumatik, proto nemělo smysl zůstávat s poškozeným vozem na trati. Žádná část závodu pro mě nebyla příjemná, celkově to byl víkend, na který rád zapomenu.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Víkend skončil, jak začal - složitými podmínkami. Rozhodli jsme se začít závod na přechodných a odstartovat z boxů s tím, že by se nám mohlo podařit získat nějaká místa s teplejšími pneumatikami a vyhnout se tak stintu na mokrých gumách. George začal dobře a stejně tak fungoval náš plán. Ovšem jak se pneumatiky opotřebovávaly, neměly na sobě dost materiálu, ovšem pokračovat na stejných bylo nevhodné kvůli vysoušející se trati. Nicholas musel po srážce s Haasem odstoupit - trať bohužel pro slicks nikdy pořádně nevyschla, jinak by to tomuto napínavému závodu dodalo další rozměr a vyhovovalo by to naší strategii.

Byl to náročný víkend, ale tým v Turecku odvedl dobrou práci, získali jsme hodně zkušeností s pneumatikami, zvláště s těmi do přechodných podmínek. Bohužel nám chyběla rychlost, ale těšíme se, že ve finální trojici závodů ještě zabojujeme.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.