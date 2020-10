PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci na legendárním okruhu

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Vždycky musíte bojovat. Nikdy není lehké získat pole position. Opravdu jsem si to dnes užil. Tento okruh, když na to pořádně šlápnete, je prostě nádherný. Věděl jsem, že se v posledním kole musím zlepšit a našel jsem pár zlepšení, které jsme potřebovali. Je to skvělý pocit, když to vyjde. Druhá a třetí zatáčka jsou místa, na kterých jsem pořád musel pracovat a podařilo se až na konci. A posledních pár zatáček také. Bude to dobrý souboj. Je to jedna z nejdelších rovinek v kalendáři než dojedete do první zatáčce. Nepochybuji, že mě Lewis a Max budou nahánět, ale je to dobré místo, odkud můžete startovat.

Lewis Hamilton, 2. místo

Valtteri odvedl skvělou práci. Z mé strany to bylo pěkně špatné kolo. Tyhle věci se stávají. Nemůžete vždycky všechno zvládnout perfektně. Ale je to úžasné místo, tady v Itálii a okruh je neuvěřitelný. Ty rychlosti, kterými tu jezdíte. Jsem vděčný, že tu mohu být a za výkony, které máme a které jsou prostě neuvěřitelné. Je to lepší pocit než v minulém závodě, byla to velká výzva a užil jsem si to.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Nebyla to pro nás moc dobrá kvalifikace kvůli těm technickým potížím. Nezajeli jsme moc kol a rozhodně jsme se trošku trápili, takže třetí místo vůbec není špatné. Děkuji klukům za rychlou opravu. Snad bude závod tak skvělý jako je pocit při jízdě na tomto okruhu.

HAAS

Romain Grosjean, 16. místo

Hodně míst by se od těchto starých okruhů mohlo učit. Když tu jedete, nebo na Nürburgringu či Mugellu, je to zatraceně skvělé. Hodně jsem si to užil. Ano, nemáme nejrychlejší auto, ale každé kole je tu zábavné. Je špatné, že jsme nepostoupili, zvlášť když jsem zajel tak dobré kolo, Kevin to má stejně, tlačili jsme na to a soupeřili spolu a dostali se na limit auta. Bohužel to dnes stačilo jen na šestnácté a sedmnácté místo. Většinou se nám lépe daří v závodě než v kvalifikaci. Samozřejmě teprve uvidíme, jak na tom budeme s opotřebením a jakou to bude hrát roli, ale rozhodně se pokusíme. Dáme do toho vše.

Kevin Magnussen, 17. místo

Užil jsem si to, je to skvělý okruh. Pochopitelně nejsem spokojen s výsledkem, i když si myslím, že tu jsme trošku silnější. Měli bychom postoupit, ale nebyla to čistá kvalifikace. Dostal jsem se do provozu a měl problém s převodovkou. Nic vážného, ale stálo mě to čas v mém nejrychlejším kole. Rozdíly na postup byly malé, takže je to trošku frustrující. Nicméně, je to prostě tak. Těším se na závod a jak jsem řekl, je to bezva okruh, takže si to přinejmenším užiju. Udělám maximum, jako vždy, abychom z toho něco dostali.

Günther Steiner, šéf týmu

Pozitivní je, že mít jenom jeden trénink fungovalo. Myslím, že celý paddock odvedl skvělou práci, obešlo se to bez dramat a tak. To je dobré. Kvalifikace, no, k tomu není moc co říci. Jsme tam, kde obvykle jsme. Bojujeme s nejbližšími soupeři a to děláme. Zítra bude závod a třeba získáme body.

