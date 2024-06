GP KANADY: V třetím tréninku Mercedesy jako kdysi, triumf jim "pokazil" Verstappen

Převážně slunečné počasí, teplota 20°C, trať 35°C, vlhkost vzduchu kolem 63 % a vítr o síle 6,4 km/h, ovšem v nárazech značně intenzivnější - taková byla kulisa poslední prověrky před kvalifikací. Pneumatiky ve škále C5-C3 tentokrát neměly doprovod ve výrobcích Pirelli do deště.

Na trati se jako první objevili piloti Red Bullu, doprovázení Russellem a celé startovní pole s jedinou výjimkou vyrazilo na trať na středně tvrdé směsi. Než se však trénink stačil pořádně rozjet, zavlály po pěti minutách červené vlajky. Guanyu Zhou nebude na Kanadu vzpomínat v dobrém - po nájezdu do rychlého kola se mu za zatáčkou 1 jeho vůz smýkl doleva a poté pozadu narazil - byť lehce - do bariéry. Zhou do boxů hlásil: "Auto se začalo chovat divně, všechno se zablokovalo." Vůz stojící vedle výjezdu z boxů byl hbitě odklizen a po necelých pěti minutách se mohlo opět trénovat.

Časy se pohybovaly od 1:17,0 do 1:15,0 a velmi dobře si po delší době vedl Verstappen, nejdřív si stěžující na problémy s řízením (proto čas 1:23,833), poté ale na chvíli stanul v čele časem 1:14,983. Překvapením byly výkony Williamsů a Ferrari - první velmi příjemně útočily na samotný vrchol, piloti Scuderie se trápili. Potom zcela nečekaně vypálily ostatním rybník vozy Aston Martin. Alonso i Stroll vyrazili na sadě nejtvrdších gum a v podstatě odsunuli ostatní do role diváků - veterán Fernando zajel 1:14,445 a Stroll mu sekundoval časem o 0,440 vteřiny horším. Leclerc a Sainz jr. v té chvíli ztráceli na žlutých pneumatikách přes tři vteřiny! Pérez se potácel na samém chvostu a hlásil inženýrům hodně malý přítlak, Hamilton si postěžoval v závěru první poloviny na nárazový vítr.

Po půlhodině začali piloti nasazovat nejměkčí pneumatiky a pustili se do kvalifikačních simulací - prvními byli Sargeant, Sainz jr., Bottas a Russell. Časy začaly klesat k hranici 1:14,0 a záhy i pod ní. Solidní výkony Williamsu trochu zkazil Albonův náraz do Champion's Wall, což viditelně odneslo jeho pravé zadní kolo. V závěrečném šturmu se vytáhli piloti Mercedesu a jako první a téměř do konce tréninku jediní zajeli časy pod 1:13,0. Při posledním pokusu stylem vše nebo nic se mezi ně vklínil Verstappem, ovšem také za cenu lehkého kontaktu v šikaně při nájezdu na cílovou rovinku. Leclerc rezignovaně referoval na boxovou zídku: "Jsme extrémně pomalí!" Zajímavé bylo, že většina pilotů se proti časům na středně tvrdých zlepšila s červenými pneumatikami o 3 - 4 vteřiny, jenom Aston Martin po přechodu z bílé na červenou byl rychlejší jen o jednu až dvě vteřiny...

Jako v předchozích trénincích i tentokrát panoval na trati značný provoz a často jste slyšeli poznámky do komunikace. Největším konfliktem zaváněl duel Sainz jr. - Gasly, kdy Francouz před Španělem nestačil včas uhnout a zatáčky 8 a 9 projel únikovou zónou - oba piloti si to ale gesty v následujících metrech vysvětlili. Komisaři rovněž vyšetřovali několik pilotů: Bottase za pomalou jízdu v zatáčce 13, Hamilton, Russel a Piastri vyjeli v zatáčkách 8 a 9 resp. závěrečné šikaně mimo trať a nepoužili řádně označeného výjezdu, pozornost se zaměřila také na Albona kvůli jeho jízdě s viditelně poškozeným pravým kolem, ale nakonec nebyl nikdo potrestán.

Před kvalifikací se situace poněkud zamotává, s výjimkou první trojice a Zhoua se celé startovní pole směstnalo do jedné vteřiny. Kvalifikace tedy může být hodně zajímavá, není vyloučeno, že nejlepší karty padnou do rukou Mercedesu. Otázkou je, co na vše řekne vrtošivé kanadské počasí, pravděpodobnost deště byla vyhodnocena na 40 až 60 %.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,549 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:12,923 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,957 4. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:13,026 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:13,266 6. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:13,279 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:13,293 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:13,340 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:13,342 10. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:13,349 11. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:13,439 12. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:13,570 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:13,642 14. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:13,663 15. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:13,716 16. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:13,737 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:13,777 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:13,880 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:14,075 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:18,656

