GP KANADY: Montreal se potýkal se špatným počasím, trénink spadl do klína Norrisovi s oběma Ferrari v zádech

Nad částí okruhu se ještě honily mraky, teplota dosáhla pouhých 19°C (trať měla o třináct stupňů více), pochopitelně byla vysoká vlhkost vzduchu (78 %), ale téměř bezvětří - 1,4 km/h). Zamračená obloha se postupně začala protrhávat, ale pořád nebylo vyhráno. Piloti zatím postávali v boxech a nezdálo se, že by měli mnoho chuti se pustit na stále ještě hodně mokrou trať - tedy s výjimkou domácího Lance Strolla, jenž optimisticky seděl v kokpitu již před oficiálním začátkem tréninku a mohl si na velkoplošných obrazovkách číst vzkazy fanoušků ve stylu "Lance, welcome home". Prozatím na trati byly k vidění čety maršálů s různou technikou (vysoušeče) či prostými košťaty a snažili se co možná nejrychleji dostat vodu mimo vyznačenou dráhu. Z toho důvodu byla ve všech sektorech aplikována žlutá vlajka.

Ke Strollovi se přidali někteří další piloti, ale v komentátorském studiu vyslovili moderátoři obavu, že do patnácti minut může přijít další frontální porucha. Což se potvrdilo v 19:40 našeho času - opět se rozpršelo a na trať tedy vyjely pouze Safety car a Medical car (tentokrát zelené Aston Martiny) k prověrce podmínek na okruhu, přičemž nejhorší situace byla mezi zatáčkami 4 až 7, kde se technický tým snažil odsát co nejvíc stojaté vody. Nebylo proto překvapením, že se na obrazovkách objevil titulek, že boxová ulička zůstává uzavřena. Pozorní diváci si mohli všimnout minimálně dvou bobrů v oblasti kolem Epingle du Casino.

Ačkoliv i nadále drobně pršelo, FIA nakonec uvedla údaj, že v 19:55 (SEČ) bude možné vyjet na trať. Určitě by to přivítal Jack Doohan, jenž v prvním tréninku v Kanadě měl vyzkoušet monopost Alpine. V boxech se tedy zvýšila aktivita a piloti se začali strojit do "plné závodní polní". Nakonec byl faktický čas zahájení ještě posunut na 19:51. Na některých vozech se konečně také objevily pneumatiky do mokra, tedy modře označené, ale když vyrazil na trať Lewis Hamilton, měl nazuté intermediates. Druhým odvážlivcem byl Bottas, takže se na trati sešlo bývalé duo Mercedesu. Hamilton hlásil do boxů, že přilnavost je velmi malá. Zakrátko vyjeli na trať i Norris, Zhou a Hülkenberg, ale ze záběrů bylo zřejmé, že trať je kromě spousty vody i posetá nečistotami. Bottas si projel dvě kola a poté sdělil do boxů, že s pneumatikami do proměnlivých podmínek se dá jezdit. Norris zkoušel modré pneumatiky, Bottas při výměně opět prožil problém se zadním levým kolem - mechanici museli měnit pneumatickou pistoli.

Většina pilotů po slušně rozjetém kole zamířila do boxů - Piastri dokonce hlásil, že během pár kol může být dráha vysušená, ostatně po půlhodině vysvitlo slunce, jenže trať byla stále mokrá. Jenže uteklo pouhých dvanáct minut a Guanyu Zhou proletěl v cílové šikaně přes obrubník a poté trefil v zatáčce 5 především levým zadním kolem naplno svodidla. Okamžitě zavlály červené vlajky a čekalo se na odklizení Číňanova vozu a odklizení trosek.

Přerušení trvalo pouhých pět minut a opět se piloti pustili do boje s nástrahami mokré trati. Piastriho předpověď se naplnila v tom, že vozy začaly vyjíždět suchou stopu. Stačilo však mírně uhnout a nastaly potíže, jak předvedl Norris v Epingle du Casino.

V samotném závěru byl pohyb po trati poněkud obtížný - ona suchá stopa byla stále výraznější, ale pro slicks ještě bylo příliš brzo. Časy dosahovali piloti až v poslední dvacetiminutovce a během deseti minut zrychlili v průměru o pět až šest vteřin. Modré pneumatiky využili piloti jen pro pomalé outlapy, všechny měřitelné výsledky dosahovali bez výjimky na intermediates.

Nakonec v poslední šestiminutovce zkusili piloti Ferrari nasadit nejměkčí směs, ale v některých zatáčkách měli opravdu namále. Následoval je Norris a Verstappen. Jakékoli vyjetí ze suché stopy bylo velmi nebezpečné, ostatně třeba Leclerc vůbec netrefil první šikanu a "bruslil" po trati o čtyři vteřiny pomaleji než na zelených pneumatikách, jen o něco rychlejší byl Piastri. Doohan vyjel na trať necelé dvě minuty před koncem tréninku.

Závěr byl nakonec hodně podobný kvalifikačnímu módu, v němž si například Ricciardo vyzkoušel, jak moc jsou nasáklé trávníky mezi zatáčkami 8 a 9, totéž provedl i Verstappen a Stroll, Bottas na tomto místě vykroužil elegantní hodiny. Nakonec v poslední možné chvíli vykouzlil nejrychlejší čas Norris, i když velice solidně měl poslední pokus rozjetý i Leclerc, ale na rovince před poslední šikanou dojel pět vozů a ty mu rozhodně nehodlaly udělat místo.

Je otázka, jak bude vypadat druhý trénink, protože v Kanadě se za dvě a půl hodiny očekává déšť.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:25,970 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:24,435 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:24,763 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:25,306 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:26,502 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:26,754 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:27,670 8. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:27,584 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:28,058 10. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,541 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:28,582 12. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:28,723 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:29,052 14. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:32,826 15. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:33,411 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:36,586 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:40,530 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber bez výsledku 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing bez výsledku

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ