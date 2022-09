GP HOLANDSKA: Verstappen opět rozvášnil oranžové ochozy

V tradičním stínu dun nedaleko mořské hladiny se piloti postavili na start druhého nejkratšího závodního okruhu této sezóny. Jen málokdo pochyboval o dalším triumfu obhájce titulu, ale také jen málokdo mohl tušit, že cesta k němu nebude nejsnadnější. Startovní pole vsadilo při nejtvrdší konfiguraci pneumatik C1-C3 většinou na nejměkčí směs, pouze piloti Mercedesu, Haasu plus Norris a Albon zvolili středně tvrdé pneu.

Start i přes Leclercovu snahu pro sebe rozhodl Verstappen, zato Pérez měl drobné potíže a Hamilton ve snaze zdolat Sainze jr. lehce ťukl do jeho pravého boku. Situace se poté uklidnila, jen Magnussen ve druhém kole přetáhl zatáčku 13 a zčásti travou a štěrkem doskákal k bariéře, do níž pořádně bouchl levým zadním kolem. Propadl se na poslední místo, naštěstí pro něj dostal hlášku, že vůz je v pořádku a mohl pokračovat.

Červeně označené pláště ubývaly poměrně rychle, takže první zastávka v podání Vettela proběhla už v 10. kole. Krátká specifika okruhu předpokládala velmi časté změny v pořadí po pit-stopech, při nichž jízlivé jazyky kritiků Ferrari opět měly pré - Sainz jr. zastavil v 15. kole, ale mechanici teprve k jeho vozu dobíhali s pneumatikami a na levou zadní musel čekat nekonečně dlouho. Strávil tu 12,7 vteřin a to ještě jeden z pit-crew nechal za sebou položenou pistoli na utahování kol a tu přejel za Sainzem vyjíždějící Pérez.

Leclerc si pro žluté pneumatiky dojel v 18. kole s Norrisem, Verstappen v devatenáctém a tím se do popředí probojovaly oba Mercedesy. Jejich strategie se zdála být jasná - jet na jednu zastávku a druhý stint absolvovat na tvrdé směsi. Verstappen však letěl po trati jak raketa a v 28. kole smazal ztrátu na Russella, což u Mercedesu vyhodnotili jako signál k zastavení a oba piloti třícípé hvězdy zajeli pro avizované tvrdé pláště: Hamilton v kole třicátém, Russell o dvě později. Bílá směs jim evidentně svědčila a Lewis už v 36. kole útočil na Péreze, ovšem předjetí se mu povedlo až o kolo později. Do tohoto duelu zasáhl i z boxů vyjíždějící Vettel, jenž bez ohledu na modré vlajky nechal oba soupeře předjet až po pěti zatáčkách (vyfasoval za to také 5 trestných vteřin). Russell už s Pérezem takové potíže neměl a posunul se před něj v 39. kole - o dva okruhy později Sergio, jehož tým obětoval, aby umožnil Maxovi získat nějaké ty vteřiny navíc, zajel pro tvrdou směs.

Nikdo ovšem nemohl tušit, jak do dění závodu promluví Juki Cunoda. Japonec po výměně pneumatik ve 44. kole zastavil v zatáčce 3 a následovala poněkud zmatená komunikace, protože pilotovi se zdálo, že nemá dotažené kolo. Asi po půlminutě dostal pokyn, že je všechno v pořádku a může pokračovat, jenže Juki si mezitím rozepnul pásy, takže po pomalé jízdě znovu skončil v boxech, kde následovala náprava, aby Cunoda po opuštění boxů absolvoval půl kola a definitivně skončil. Ve 46. kole tedy následoval virtuální safety car, v jehož režimu Leclerc zajel pro tvrdé pneumatiky, o dvě kola později totéž učinili Norris, Alonso, Verstappen (všichni přešli na tvrdou směs) a dvojice Hamilton, Russel nazula středně tvrdé pneu.

Od 51. kola se zase závodilo, ale jen pět kol. Bottasovi totiž na cílové rovince selhal motor a tentokrát na trať putoval skutečný safety car. Boxy se prohnalo prakticky celé startovní pole s výjimkou Hamiltona, jemuž okolnosti neumožnily výměnu, protože by se propadl hluboko do středu pole. Russell naproti tomu stačil zajet do boxů a vyžádat si nejměkčí směs jako Verstappen, Leclerc a další, jen Pérez šel do "žluté". Safety car opustil trať na konci 60. kola a po restartu v pořadí Hamilton, Verstappen, Russell, Leclerc, Pérez, Sainz jr., Alonso, Norris, Ocon a Stroll bylo jasné, že Lewis se bude těžko bránit. Hned po "zelené" si ho ještě před první zatáčkou podal Verstappen, v 64. kole po mírně dramatickém úvodu předjížděcího manévru byl za Russellem a o dvě kola později na stejném místě nestačil na Leclerca. Tím dostaly stupně vítězů konečnou podobu.

Carlos Sainz jr. může Holandsko vyhlásit za svou noční můru. O první zastávce byla řeč, když skončil u mechaniků podruhé v režimu SC (58. kolo), při výjezdu z boxového stání zpomalil, aby se vyhnul mechanikům McLarenu a dostal se tak do cesty Alonsovi, dokonce následoval kontakt s pravou koncovkou Fernandova předního křídla. Carlos pak podobně jako Max zdolal po restartu Péreze, ale Mexičan po zahřátí své směsi dotíral, aby si vzal svou pozici zpět. Duel vyvrcholil v 70. kole, kdy jako v jiných případech Checo zaútočil už potřetí v první zatáčce, ale tentokrát se dostal až na obrubník a měl co dělat, aby ustál útoky Alonsa. Nakonec si tento duel mohl odpustit, protože Sainz jr. dostal pět vteřin penalizace za nebezpečné vypuštění do boxové uličky. Dravý Alonso se tímto manévrem nenechal rozhodil, několikrát zajel nejrychlejší kolo a začal dotírat na Norrise. Jejich duel vyvrcholil v 54. kole, kdy v první zatáčce Španěl dokonce musel levými koly mimo trať. Nakonec veterán Brita zdolal při zastávkách v boxech a v samotném závěru po Pérezových problémech při souboji se Sainzem jr. dokonce usiloval o Mexičanovu pozici.

Smůlu na mechaniky měl i Mick Schumacher, jenž po dobré kvalifikaci držel až do své první zastávky desáté místo. Ve 14. kole mu mechanici nedokázali včas vyměnit pneumatiky a Mick se propadl do poloviny druhé desítky. Stejně tak podal tristní výkon Ricciardo, na němž byla zjevná ztráta motivace.

Verstappen získal letošní desáté vítězství a je už jednou a půl nohy staronovým šampionem. Pozornost fanoušků se tak přesune nejspíš na stříbrnou příčku v Poháru konstruktérů a otázku, kdo získá titul vicemistra.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:36.42,773 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 4,071 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 10,929 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 13,016 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 10 + 18,168 6. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 8 + 18,754 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 19,306 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 20,916 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 2 + 21,117 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 22,459 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 27,009 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 30,900 13. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 32,995 14. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 36,007 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 36,869 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 37,320 17. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 37,764 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN motor 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri defekt Nejrychlejší kolo: 33 Max VERSTAPPEN Red Bull RB18

Red Bull RBPTH001 1:13,652

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ