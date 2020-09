Druhý trénink pro Hamiltona

Druhý trénink na GP Itálie se odehrával za slunečného počasí. Favoritem byl opět Mercedes, v Monze je zásadní výkon motoru, což je silná stránka právě stříbrných šípů.

S rychlými koly započali Raikkonen a Haas. Následovali Stroll, Gasly a další piloti. Po třiceti minutách se na čele usadil Hamilton před Bottasem. Brit měl nazuty střední pneumatiky, Bottas ty tvrdé. Třetí byl Verstappen, čtvrtý Gasly, který potvrzoval, že AplhaTauri s na Monze jeví velmi dobře.

Friday afternoon at Monza was busy!



Catch up with all the FP2 action 👀#ItalianGP 🇮🇹 #F1