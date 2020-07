PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Mercedes suverénní, Stroll se raduje

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo

Je to skvělý pocit, tohle auto se řídí opravdu parádně. Děkuji všem v továrně, kteří se na těm podílí. Ti všichni mají na našich úspěších svůj podíl. Nebylo to vůbec jednoduché, Valtteri zajel také skvěle, takže jsem ze sebe musel vydat maximálně soustředěný výkon. Těším se na závod.

Valtteri Bottas, 2. místo

Byla to dobrá kvalifikace. Zvlášť se svým posledním kolem jsem spokojený, ale Lewis byl prostě o trošičku rychlejší. Do první zatáčky je daleko, snad se mi povede start, to bude klíč k úspěchu. Gratuluji celému týmu a těším se na zítřek.

Racing Point

Lance Stroll, 3. místo

Super výsledek! Děkuji týmu. Po celý víkend jsme zde rychlí, přičemž dnes jsme to korunovali ziskem druhé řady. Snad se nám bude dařit i zítra. Náš letošní vůz je zatím ten nejlepší, jaký jsem kdy řídil. Užívám si to.

Ferrari

Sebastian Vettel, 5. místo

Pro nás je to o dost lepší než v Rakousku. Tam jsme hodně ztráceli na rovinkách, tady je o dost víc zatáček, kde ztracený čas můžeme dohnat. Celkově jsme Racing Pointu, Red Bullu i McLarenu o dost blíž. Pneumatiky sehrají zítra důležitou roli. Strategie jsou rozdělené, takže to bude zajímavé. My jsme museli nasadit měkké gumy, abychom se dostali do Q3. Zítra nás čeká hodně práce, uvidíme, co se nám z toho povede získat.