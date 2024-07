V Goodwoodu se opět projedou staré vozy Williams. Do kokpitu se vrátil jeden z rebelů F1

Zmíněné skvosty motorsportu představil na akci Brad Hollinger, někdejší akcionář a člen představenstva Williamsu, nyní spolumajitel týmu Juncos Hollinger Racing (společně s Ricardem Juncosem) působícím v severoamerickém seriálu.

Před diváky tak exceloval Williams FW19 Renault, na němž Jacques Villeneuve jr. dobyl v roce 1997 pro britskou stáj poslední titul. Divácky atraktivnější určitě byla přítomnosti typu FW26, do něhož po dvaceti letech opět usedl Kolumbijec Montoya, dvojnásobný držitel bronzové příčky ve světových šampionátech 2002 a 2003. Dnes osmačtyřicetiletu Juan-Pablo Montoya Roldan vyhrál v F1 sedm závodů a dvakrát uspěl v prestižních 500 mil Indianapolis.

Villeneuvův mistrovský Williams FW19 byl k vidění v Goodwoodu | foto: Williams F1 Team

Brad Hollinger svěřil vůz nejdřív Juan-Pablovi, poté se do FW26 posadil i jeho syn Sebastian. Karun Chandhok už se ke své prezentaci nedostal, protože vůz stihla během pátečních jízd menší porucha. Hollinger vnímal účast týmu JHR v Goodwoodu jako skvělou možnost propagace seriálu IndyCar: "Máme za to, že to je ten nejlepší způsob, jak připomenout, co IndyCar je a že je nadějnou záležitostí. Závody jsou skvělé a ve skutečnosti tu je mnoho podobenství. Pořád to jsou závody, jen auta jsou trochu jiná. Samozřejmě že dalším cílem je získat pro JHR více sponzorů. Bude tu spousta lidí zainteresovaných do motorsportu, takže doufám, že si také trochu pomůžeme," předpokládá Hollinger.