PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Včera prý nevěděli, co dál a dnes Russell slaví první pole position

George Russell, 1. místo

Lítám hodně vysoko, úplně neskutečné. Včera to byl skoro náš nejhorší pátek v letošním roce a hodně tvrdě jsme pracovali, nevěděli jsme, kterým směrem jít. A potom to poslední kolo, zajel jsem první zatáčku, povedlo se to parádně, potom druhá a nakonec to prostě vycházelo a vycházelo... Projel jsem cílem a podíval se na monitory a viděl, že jsme první a to byl neuvěřitelný pocit. Musíme se na to podívat a zjistit, kde se to tam dnes vzalo. Rozhodně do toho půjdeme po hlavně, ale i tak, dnes to byl bez pochyby úžasný den.

Lewis Hamilton, 7. místo

Pokusil jsem se otevřít DRS a nic se nestalo, takže je to trošku smůla. Cítil jsem se dobře, pole nebo přední řada byla rozhodně možná. Bylo by skvělé získat pro tým první řadu, ale tyhle věci se prostě stávají. Gratuluji Georgovi, odvedl skvělou práci a je to pro tým bezvadný výsledek. Když vezmeme v úvahu, čím vším jsme si prošli, je to obrovské a jsem moc rád za všechny v týmu. Je to velké a rozhodně jsme to nečekali.

Toto Wolff, šéf týmu

No, musím nejprve říci, že jsem rád zpět tady mezi vámi (Sky Sports F1 rozhovor), berete totiž jen vítěze, jste oportunisté (smích). Zrovna jsme říkali, že budeme muset sepsat do detailu vše, co jsme dnes udělali včetně jídla a pití, abychom tohle zopakovali, takže to bereme. Věděli jsme, že to do letní pauzy chceme brát v klidu (smích). Ale vážněji, pravdou je, že jsme od začátku kvalifikace viděli, že jsou naše pneumatiky ve správném provozním okně a auto dobře vyvážené. Oba jeli skvěli a získali kolo po kole jistotu a tohle je výsledek. Ale je to hodně, hodně hořkosladké. Je to solidní výsledek, měli jsme pořád tempo na kolo a nyní jsme na pole position, takže uvidíme, co zvládneme zítra. Pokud budeme mít rychlost, potom mám pocit, že to bude hra a zábava opět na čele.

Carlos Sainz, 2. místo

Cítím se každým závodem a kvalifikací lépe a lépe. Dnes jsem měl pocit, že máme rychlost na pole position, ale nakonec nám to nevyšlo v posledním sektoru, pár nedostatků tam bylo. Gratuluji Georgovi, protože musel zajet opravdu parádní kolo. Vlastně mě to ale nepřekvapilo, nevěděl jsem, že nás porazí on, ale když jsem projel cílem, věděl jsem, že někdo ten můj čas překoná, neměl jsem nějak skvělý pocit.

Charles Leclerc, 3. místo

No, zaměřujeme se především na sebe samotné. Dnes to nebyl skvělý den a trápil jsem se s pneumatikami, dostat je do správné provozní teploty bylo náročné a tak jsem se trápil s tím zajet kolo dohromady. Podíváme se na to a snad budeme mít lepší neděli. Tempo máme dobré, takže jen musíme pochopit, co se stalo s pneumatikami a jsem si jistý, že to zítra můžeme otočit.

Max Verstappen, 10. místo

Ještě jsem nebyl u týmu, abychom o tom pohovořili. Nemyslím, že to byl velký problém, ale bylo to něco, co jsme nemohli opravit, vlastně na trati. Byla to smůla. Myslím, že to, jak jsme to otočili od včerejška, bylo skvělé a probíhalo hodně analyzování, abychom pochopili, co včera správně nefungovalo. Nicméně to bylo dnes pozitivní. Věděli jsme, co bylo na autě špatně a dnes bylo o hodně lepší co se a to na trati, kterým nám nesedí. To je pozitivum pro celý rok, že i na trati, kde nejsme tak silní, můžeme být konkurenceschopní. Ale samozřejmě bych rád startoval mezi prvními třemi a myslím, že rychlost na to byla, protože v Q2 vypadalo hodně slibně. Dobře jsme to otočili, ale bohužel malý problém znamená, že startuji desátý.

Sergio Pérez, 11. místo

Je to velká smůla, protože jsem ztratil asi pár desetin. V Q3 to byly setiny, potom jsem vjel do druhé zatáčky a ztratil hodně proti Kevinovi, pár desetin. Musel jsem jet hodně vnitřkem a potom už jsem to nezvládl otočit. Snad budeme zítra silnější.

Christian Horner, šéf týmu

Je to velká škoda. Checa jsme ztratili v Q2, dostal se do provozu ve druhé zatáčce a potom se Max vlastně cítil s vyvážením auta hodně dobře a myslím, že jsme měli šanci na pole position. Zablokoval kola ve druhé zatáčce a to nám nepomohlo, ale i tak jsme si byli jistí, že na to můžeme šlápnout a máme šanci, ale potom měl bohužel problém s motorem. Pokusil se restartovat senzory a opravit to, ale bohužel to nevyšlo. Nezajel v Q3 reprezentativní čas a desáté a jedenácté místo... bude to tedy zítra hektičtější. Nicméně gratuluji Georgovi k jeho první pole position, bylo to pěkně čisté kolo.

Kevin Magnussen, 13. místo

Pořád jsme doufali, že se dostaneme do Q3, ale nebyla to jedna z našich nejlepších kvalifikací. Zdá se, že tento víkend jsme poněkud méně konkurenceschopní. Máme pořád spoustu práce, ale je to jedna z těch věcí, které budou nějakou dobu trvat, než z nich vytěžíme maximum. Ze třináctého místa je dle mého názoru možné bojovat o body. Z dlouhodobého hlediska vypadala rychlost v pořádku, ve druhém tréninku s plnou nádrží se auto chovalo dobře, určitě lépe než s prázdnou nádrží. Zítra se pokusíme dosáhnout, čeho budeme schopni a snad to bude i zábava.

Mick Schumacher, 15. místo

Bylo to těžší, než jsem doufal. Odjel jsem takovou chaotickou sekvenci kol, na druhou stranu to byla kvalifikace s novým balíčkem a já jsem chtěl vyzkoušet nějaké věci - jen odstup byl o něco větší, než jaký bychom chtěli. Naše auto není špatné, stále máme možnost se posunout kupředu, ale je otázka jak daleko. Pokud nevyjede během závodu safety-car, tak asi bude obtížné předjíždění, ale zkusím to.

Günther Steiner, šéf týmu.

Dnes to byla kvalifikace tak půl na půl. Třetí deštivý trénink byl takový nijaký, takže z něj nešlo odvodit žádný závěr. Kvalifikace nebyla dokonalá, ale když zvládneme start dobře jako ve Francii, můžeme pořád myslet na body. Z Q1 jsme postoupili celkem bez potíží, ale v Q2 nám na poslední část chyběla rychlost. Teď se soustředíme na zítřek, doufejme, že se nám povede start a pokusíme se zaútočit na bodované pozice. Jsme tady, abychom se o ně zítra poprali.

