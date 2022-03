2. trénink: Útok a požár nedaleko okruhu. Nejrychlejší Leclec, který boural

V prvním tréninku zajel dnes v Saúdské Arábii nejrychlejší čas Charles Leclerc před Maxem Verstappenem. Magnussena potrápilo hydraulické zařízení, ale mechanici vše zvládli před druhým tréninkem napravit.

Na okruhu v Džiddě se setmělo a teplota vzduchu je 21 °C, trať má potom 24 °C. Je o cca čtyři stupně méně než odpoledne. A jak to tedy večer probíhalo?

Průběh tréninku:

V dáli je už nějakou chvíli vidět kouř, neboť pár desítek kilometrů odtud hoří. Bližší informace zatím oficiálně nebyly poskytnuty a paddock tedy s napětím očekává. Podle dostupných informací se prý jedná o raketový útok Hutíů na ropnou rafinerii firmy Aramco, kde došlo k výbuchu a následnému požáru. Pár minut před začátkem tréninku byli všichni jezdci a šéfové týmů svoláni, proběhla informační schůzka a trénink byl o patnáct minut odložen. A situace se bude řešit i po tréninku. Nicméně v plánu je zatím pokračovat bez změny programu.

Ve 20:15 místního času (tedy 18:15 našeho) se na konci boxové uličky objevuje zelená a trénink začíná. A na trať se téměř ihned vydává rovnou dvanáct pilotů. A po pár minutách jej doplňuje dalších šest. Na traťi chybí jen oba Red Bully. A do čela jde Leclerc s Ferrari s časem 1:30,216 min.

"Hodně to drncá," hlásí Sainz rádiem. A následné záběry Hamiltona španělova slova jen potvrzují. Na trať se vydal také Verstappen a Pérez. Verstappen jde na třetí místo se ztrátou 1,074 sek na Leclerca. Druhý Sainz. Zatím u Mercedesu si Hamilton řekl o náhradní sedačku, která je vyšší. Aktuálně je dvanáctý a jeho týmový kolega Russell sedmý.

Pérez je na čtvrtém místě a svůj čas zlepšil i Verstappen, který jde do čela s náskokem 0,002 sek. na Leclerca. Někteří piloti budou přezouvat na měkké. Jako první to provedl Hülkenberg, který je na třináctém místě, jeho týmový kolega Stroll je sedmý.

#Charles16 setting the fastest time, it’s 1:30.074 on soft tyres. P1 for the moment 👊 #FP2 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/ltMVCpk4pw

Leclerc jde opět do čela, čas 1:30,074 min s náskokem 0,14 sek na Verstappena.

Průběžné pořadí v polovině tréninku: Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez, Russell, Norris, Bottas, Cunoda, Alonso, Ocon, Gasly, Stroll, Ricciardo, Hamilton, Hülkenberg, Schumacher, Zhou, Latiffi, Albon, Magnussen.

Magnussen hlásí problém s motorem. A nakonec ani nedojel do garáže, zastavil na trati v zatáčce čtrnáct. Ráno toho kvůli hydraulice moc nenajezdil a bohužel technické problémy pokračují. Pár minut byl vyhlášen virtuální safety car, než byl vůz odklizen.

There’s another issue with Kevin’s car and he’s had to pull over at Turn 14. #HaasF1 #SaudiArabianGP #FP2 pic.twitter.com/jmpqGBJCpQ