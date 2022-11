GP ABÚ ZABÍ: Sezóna končí, Verstappen dle zažitých pořádků, Leclerc nakonec stříbrný

Poslední závod má svá specifika. Především se během jeho průběhu citelně mění teplota a to až o tři čtyři stupně. Počáteční teplota trati se tak v polovině ustálila na 33°C (vzduch byl o pět stupňů chladnější), což znamenalo mnohem pečlivější nakládání s pneumatikami. Škála Pirelli tvrdosti C3-C5 vedla většinu týmů k použití středně tvrdé směsi, pouze Gasly zkusil začít na nejměkčí a dvojice Magnussen-Bottas zvolila bíle označené pneumatiky.

Dvojice Red Bullu si zachovala po startu své pozice, Russellovi se odpich naopak příliš nepovedl, zato Hamilton tvrdě dotíral na čtvrtého Sainze jr. Jejich souboj se přenesl na první dlouhou rovinku a vyvrcholil v zatáčce 6, kde se Lewis dostal na vnější okraj, plavným skokem překonal vysoký žlutý obrubník a poté zkrácením trati zaujal pozici před Španělem. Záhy se na obrazovkách objevily informace o vyšetřování incidentu a ve 4. kole dostal Hamilton pokyn, aby Sainzovi jr. přenechal pozici.

Ač to zní možná podivně, tím vlastně konkrétní duely skončily, tedy myšleno v horní třetině startovního pole. Hamilton si postupně stěžoval na podivné chování svého vozu, Russell se dvojici Ferrari nepřibližoval a vodu tak čeřil - a hodně nenápadně - Charles Leclerc, jenž pozvolna stahoval odstup od svého největšího soupeře v tomto závodě. Jestliže jejich rozdíl po úvodní pasáži vyšplhal na 4,9 vteřiny, když Checo zajížděl v 16. kole do boxů, činil už pouhých 1,2! Ferrari však rozdělil strategie a Charlese nechal na trati až do 22. kola. Pérez se podruhé k mechanikům podíval ve 34. kole (spadl na 6. místo), kdy ho Leclerc opět sledoval ze vzdálenosti 1,2, a nasadil k jízdě, na jejímž konci měla být kýžená druhá příčka v šampionátu. Klíčový se pro vývoj závodu ukázal souboj Mexičana s Hamiltonem, jemuž se na určitou dobu vzpamatoval vůz, a jejich souboj v kolech 45 a 46 byl velmi efektní, ale Checa stál důležitý čas. Když se zbavil Mercedesu, ztrácel na Leclerca 9,1 vteřiny. Povzbuzován týmem i Verstappenem (tvrdá směs dobře drží, dokážeš na ní jet rychle) sice smazával desetiny vteřin, ale nakonec to nestačilo. V předposledním kole Monačan vyšťáral odněkud poslední zbytky výkonu a do závěrečného okruhu najížděl s téměř dvouvteřinovým náskokem - a bez DRS neměl Pérez šanci.

Carlos Sainz jr. jel v podstatě osamělý závod, snad jen po své první zastávce pro tvrdou směs (18. kolo) nasadil solidní tempo a když jeho kolega zastavil, dokonce to vypadalo na vzájemný duel. Ale nedošlo k němu, Španěl mírně zvolnil a navíc s ním Ferrari mělo jiné úmysly - do boxů zajel ve 40. kole a jeho cílem se stal Hamilton na čtvrtém místě. Když však měl Brita na dostřel a na první rovince se dostal do jeho závětří, Lewis ohlásil do vysílačky problém s řazením a pak už ho čekala jenom smutná cesta do boxů.

Ani druhý Mercedes se nepředvedl v oslnivém světle. Russell po startu musel vybojovávat ztracenou pozici na Norrisovi (5. kolo), v devátém pak po týmovém souhlasu předjel Hamiltona, jenž se v té chvíli s vozem poněkud trápil. Jenže nebylo mu dopřáno ohrozit maranellské oře - když zajel k mechanikům (16. kolo), měli jeho pit-crew potíže s pravým zadním kolem a nejspíš přílišné soustředění na problém způsobilo, že byl George z boxového stání vyslán přímo do cesty Norrisovi. Vše se obešlo bez kontaktu, ale Mercedes věděl, že přijde trest. Ve 21. kole bylo potvrzených pět trestných vteřin pro Russella za nebezpečné vyjetí z boxového stání, čímž pilot stříbrných šípů ztratil možnost alespoň kosmeticky zdramatizovat boj o druhou příčku v Poháru konstruktérů. Penalizaci si odbyl při druhé zastávce (40. kolo společně se Sainzem jr.), ale nedostalo se mu ani útěchy v podobě nejrychlejšího kola.

Čekalo se na duel Alpine s Mercedesem, ale nakonec se bojovalo na zcela jiné úrovni. Loučící se Vettel se po startu pustil do ostrého křížku s Oconem a Alonsem. Nejblíž k předjetí měl v 8. kole, ale Francouz dokázal svou pozici uhájit. Sebastian pak setrval na žluté směsi až do 26. kola, když už si týmu stěžoval, proč tak dlouho trpí na trati: "Kolik soupeřů mě ještě musí předjet? Připadám si jak kachna dřepící na rybníku!" Tým mu vysvětlil, že sází na strategii jedné zastávky, ve 26. kole ho také povolal do boxů, ale zoufalý čtyřnásobný šampion, výjimečně umístěný v oficiální znělce před závodem na první místo, se propadl až zcela dozadu. Postupně sice předjel Gaslyho (29.), Bottase (30.), vydělal na kolizi Schumachera a Latifiho a předstihl Zhoua (44.), ale nakonec se strategie ukázala jako pochybná, protože ve 49. kole nedokázal vzdorovat týmovému kolegovi (ovšem nelze ani vyloučit týmovou režii). Bod útěchy při rozlučce nakonec uškubl jen díky Hamiltonově smůle.

Lando Norris už se dal zcela do kupy a jeho nenápadný, ale efektivní závod byl korunován nejrychlejším kolem, o nějž se chvíli přetahoval s Russellem. Bodové konto týmu navíc obohatil další loučící se pilot - Ricciardo svedl v závěrečných třech kolech bitvu s Vettelem a byl tentokrát úspěšnější.

Po loňské frašce možná leckdo čekal, zda do hry opět nezasáhne nějak Latifi. Kanaďan figuroval při jediné vážnější situaci na trati v 39. kole, kdy zvolil široký a pomalý nájezd do zatáčky 5 a zezadu ho trefil Mick Schumacher. Nicholas z "místa činu" odjel s defektem levé zadní pneu a poškozeným křídlem, další pilot, jehož příští rok neuvidíme, tedy Schumacher, si odnesl z incidentu trestných pět vteřin.

Abychom byli zcela spravedliví, tak alespoň pár slov o Verstappenovi. Odjel závod bez větší snahy, bylo evidentní, že by mohl jet rychleji, ale situace se vyvíjela tak, že Pérezovi nijak výrazně pomoci nemohl. A to při jeho zastávce ve 21. kole mechanici zaváhali u levého zadního kola a Max byl v boxech 3,4 vteřiny. Jako už několikrát v této sezóně ho ani potíže nemohly přibrzdit ve vítězné cestě.

Už příští týden se rozeběhnou první testy pro ročník 2023, ale nás na F1NEWS.cz ještě čeká několikeré ohlédnutí za 73. ročníkem mistrovství světa vozů F1. Do té doby si užívejte sněhově plynoucího podzimu.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:27:45,914 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 18 + 8,771 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 15 + 10,093 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 12 + 24,892 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 35,888 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 9 + 56,234 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 6 + 57,240 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 4 + 1:16,931 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 2 + 1:23,268 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 1:23,898 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1:29,371 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 14. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 16. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 18. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team nedokoncil 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing nedokoncil DNF 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team nedokoncil Nejrychlejší kolo: 4 Lando NORRIS McLaren MCL36

Mercedes M13 1:28,391

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ