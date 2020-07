Odpoledne se moc nejezdilo. Na mokru byl nejrychlejší Vettel

Začátek druhého volného tréninku poznamenala mokrá trať. Opravdu hodně mokrá trať, takže na měřené časy jsme alespoň v jeho začátku mohli zapomenout. Jako první vyjel na mokrou trať Pierre Gasly, avšak podmínky byly tak špatné, že Francouz absolvoval pouze instalační kolo.

První měřený čas zapsal Pérez - 1:43,862. Jeho vůz byl přitom viditelně nestabilní, což svědčilo o podmínkách, které na okruhu panovaly. Mexičan ve svém druhém měřeném kole dokonce vyjel mimo trať. obešlo se to ale bez poškození.

Další ostrá kola zajeli Stroll a Raikkonen, jinak byla ale na Hungaroringu klid. Prolomili jej až jezdci Ferrari. Ostrá kola zajeli Vettel i Leclerc. Následovali Magnussen a Norris, šlo však spíš jen o pokusy z povinnosti. Vypovídající hodnotu byste v nich hledali těžko.

Později se do vedení dostal Vettel, jehož následoval Bottas. Do konce měřených jízd se už toho moc neudálo. Někteří jezdci sice zkusili jízdu na přechodných pneumatikách, ale ale brzy pochopili, že to nebyla správná volba.

GP Maďarska (Hungaroring Sport RT) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:40,464 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:40.736 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:41.784 4. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:42.380 5. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:42.470 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:42.588 7. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:42.820 8. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:43.335 9. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:43.471 10. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:43.725 11. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:44.411 12. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:46.000 13. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:47.422 14. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 15. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 18. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 19. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 20. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ