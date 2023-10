Kvalifikace pro Leclerca, Verstappen v neděli odstartuje z 3. řady

Q1

Osmnáctá kvalifikace sezony, která se odehrávala v americkém Austině. Teplota vzduchu dosahovala 35 °C a trať byla rozehřátá na 42 °C. Jedním z prvních na trati byl domácí Logan Sargeant, který stále čeká na své první body ve F1, ale své rychlé kolo nedokončil a zajel zpět ke svým mechanikům. Nejrychlejší čas nějakou dobu držel Charles Leclerc, ale Max Verstappen byl o 152 tisícin rychlejší. Později ale bylo vidět, že dosavadní zajetá kola nic neznamenají - na čele se rázem objevil Gasly s Hülkenbergem. Americká trať je velmi náročná na pneumatiky - s tím se trápil Hamilton, ale i přes to zajel relativně rychlé kolo. Dalším strašákem v Texasu jsou traťové limity, které znepříjemnily situaci pro Logana Sargeanta. Inženýr Maxe Verstappena svému svěřenci hlásil, že jeho kolo není dostatečně dobré a měl by zajet ještě jedno - tak taky udělal a s časem 1:35,346 byl prozatím nejrychlejší, to překazil až Hamilton s Norrisem v závěru Q1. Sympatickým výkonem se blýskl sedmý Magnussen a osmý Zhou. Nepodařilo se ale postoupit Hülkenbergovi, Alonsovi, Albonovi, Strollovi a Sargeantovi. Pro Alonsa to navíc byla první kvalifikace této sezony, ve které nepostoupil do závěrečné Q3.

Q2

První časy patřily jezdcům Ferrari, ale po dojetí soupeřů se rychle propadli pořadím. Velmi rychlé kolo zajel nováček Oscar Piastri, patřil mu nejrychlejší 2. a 3. sektor, jenže Max Verstappen opět našel potřebný výkon a s časem 1:35,491 byl o 85 tisícin nejrychlejší. Nádherná kola byla k vidění u obou jezdců stáje Alpine, kteří se zařadili za nejrychlejší dvojicí s minimální a téměř identickou ztrátou. Rychlé kolo se čekalo i od Norrise, ale i on překročil traťové limity a jeho čas mu byl škrtnut. Právě on se Sainzem byli před závěrečnými pokusy v nepostupové pětce. Nic nenechal náhodě čerstvě korunovaný šampion Max Verstappen a mezi prvními si jel zajistit svůj postup do Q3. Fialové sektory svítily u jezdců Ferrari, ale na záda jim dýchal právě nizozemský závodník. Ovšem bylo vidět, že prostřední sektor Red Bullu moc nesedí a na Leclerca ztrácel v cíli Verstappen 4 tisíciny. Těsné to měl s postupem Russell, který ve svém rychlém kole chyboval, ale sílu stříbrných šípů ukázal třetí Hamilton. V Q3 se už ale nemohlo počítat s Cunodou, Zhouem, Bottasem, Magnussenem a Ricciardem.

Q3

Hned několik jezdců mohlo bojovat v Austinu o pole position. Jako první projel cílovou rovinkou Verstappen a stanovil benchmark 1:35,081. Lépe s tím naložil Leclerc a s časem 1:34,829 se mohl pyšnit nejrychlejším časem. Ohrozit ho mohl Lewis Hamilton, který byl nejrychlejší v 2. sektoru, ale od radosti ho dělilo pouhých 56 tisícin. V první části Q3 do těchto bojů nezasáhli jezdci McLarenu, protože svá rychlá kola odjezdili na použitých pneumatikách. Při závěrečných pokusech hned v 1. zatáčce chyboval Verstappen. Holanďan se i tak snažil a v cíli byl sice o 5 tisícin rychlejší než Monačan, ale v posledním sektoru porušil traťové limity a propadl se zpět na 6. pozici. Na čele mohl Leclerca ohrozit už jen Norris s Hamiltonem, ale s náskokem čítajícím více než desetinu si to dokázal Monačan pohlídat a mohl se radovat z další pole position.

So so close for Max Verstappen 😩



The Dutchman grabbed provisional pole but his time was deleted for track limits



He will start from P6 on Sunday#USGP #F1 pic.twitter.com/a1rgZ9iCgX — Formula 1 (@F1) October 20, 2023

GP USA (Circuit of the Americas) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:34,723 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:34,853 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,862 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:34,945 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:35,079 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:35,081 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:35,089 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:35,154 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:35,173 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:35,467 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:35,697 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:35,698 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:35,858 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:35,880 15. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:35,974 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:36,235 17. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:36,268 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:36,315 19. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:36,589 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:36,827

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ