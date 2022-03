V kvalifikaci zvítězil Leclerc před Verstappenem a Sainzem, Magnussen v Q3

Prvními jezdci na trati se stali jezdci stáje Williams a AlphaTauri, ale jezdci týmu se sídlem ve Wantage si svá rychlá kola nezapsali. Mezi Gaslym a Cunodou bylo po prvním rychlém kole 5 desetin, ale tuto dvojici rozdělil Lando Norris, který na francouzského jezdce stáje AlphaTauri ztratil necelou desetinu. V tuto dobu na trati ale už kroužila i dvojice vozů stáje Red Bull, přičemž Holanďan stanovil čas 1:31,909 a jeho týmový kolega na něj ztratil skoro půl vteřinu. Zbývalo necelých 8 minut do konce první části kvalifikace a první dvě místa patřila jezdcům stáje Ferrari v pořadí Leclerc - Sainz. Monačan si zapsal čas o hodnotě 1:31,471 a Sainz na něj ztratil necelou desetinu vteřiny. Lewis Hamilton se prozatím umístil na 5. pozici mezi Bottasem a Magnussenem, Russell byl až desátý mezi Pérezem a Schumacherem. Po druhých pokusech dokázal skvělé kolo zajet Lando Norris, ale Daniel Ricciardo nedokázal na výkony svého kolegy navázat a společně s Cunodou, Hülkenbergem, Strollem a Latifim do druhé části kvalifikace nepostoupil.

Prvním, kdo si mohl zapsat svůj čas, byl Alexander Albon, ale kolo opět nedokončil a na konci zajel do boxů. První čas o hodnotě 1:31,461 si tedy zapsal až Kevin Magnussen, který se po dojetí ostatních jezdců ocitl na krásné 4. pozici se ztrátou 7 desetin na Maxe Verstappena, jehož kolo dosahovalo hodnoty 1:30,757.Tandem stříbrných šípů se po prvních pokusech ocitl zatím na 5. a 6. pozici se ztrátou jedné desetiny Russella na Hamiltona. Při svém dalším pokusu byl Magnussen z boxové zídky informován o problému s hydraulikou a se svým monopostem zajel hned ke svým mechanikům.

Magnussen currently sits in a superb P4 😱 However he's back in the garage after reported hydraulic issues on the radio #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/X1hv0M9uOj

Ale i přes to jeho kolo stačilo na postup mezi 10 nejlepších. Kdo ale štěstí na postup do závěrečné části neměl byl Ocon, Schumacher, Norris, Albon a Zhou.

Svá první rychlá kola si jako první zapsali jezdci Mercedesu, přičemž Hamilton byl o něco rychlejší. Ale tato kola byla zajeta na již opotřebovaných pneumatikách. Na čelo se dostal tedy Carlos Sainz s časem 1:30,687, druhý byl Leclerc se ztrátou 4 setin a třetí Verstappen se ztrátou 5 setin. Čtvrtý Pérez ztrácel již přes 3 desetiny. Druhé pokusy pořadím pořádně zamíchaly. Russellovi se nepodařilo své kolo vylepšit a zítra vystartuje až z 9. pozice. Mechanikům Haasu se podařilo Magnussenův monopost opravit a podařilo se mu zajet 7. nejrychlejší čas. Ale premiérovou pole position sezony 2022 získal Charles Leclerc s náskokem 123 tisícin na Verstappena a s náskokem dalších 3 tisícin na Carlose Sainze.

CHARLES: "It feels good! We were quite hopeful that this would be an opportunity to be back in the front. We're starting from pole, so I'm very happy!"#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/U0TEiM0LiO