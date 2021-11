PROHLÁŠENÍ po závodě: Pro Verstappena zábava, ale strategií si jistý nebyl

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Jeli jsme agresivně a nebyl jsem si jistý, jestli to bude fungovat, ale posledních pár kol byla zábava. Samozřejmě jsme ztratili na startu, takže jsme museli zkusit něco jiného. Opotřebení pneumatik je tu celkem velké a my byli agresivní. V rychlých zatáčkách to klouzalo. Jsem opravdu šťastný, protože jsme to zvládli.

MAX: "We did go aggressive and I was not sure it was going to work, but the last few laps were fun. Super happy of course to hang on." #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/EQKX7ac8BW — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Sergio Pérez, 3. místo

Došla mi hned po prvním kole voda. Nemohl jsem vůbec pít a začalo to být dost náročné. Myslím, že v polovině mého druhého stintu jsem ztrácel sílu. Byl to můj fyzicky vůbec nejnáročnější závod.

SERGIO: "I ran out of water! I couldn't drink at all, it got pretty difficult! I was losing strength towards the end"#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/dJA9onfmkv — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Christian Horner, šéf týmu

Myslím, že jsem zestárl tak o 25 let během toho závodu. Opravdu jsem si nemyslel, že to dokážeme udržet. Absolutně úžasná jízda. Lewis měl o osm kol novější pneumatiky a první set tvrdé sady... Nemysleli jsme, že na konci na to budeme mít, ale Max zvládl pneumatiky v posledním stintu a ujistil se, že bude mít dost do posledních pěti kol. Víte, Lewis je na konci závodu tak silný a jel dlouho, dostal výhodu. Myslím, že by nás ztráta vedení v posledních kolech bolela, ale Max to udržel, odvedl skvělou práci a jel chytře a na konci měl dost, aby to dotáhl.



MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Nejprve chci pogratulovat Maxovi. Odvedl dnes skvělou práci. Byl to opravdu náročný závod. Měl jsem dobrý start, dal jsem do toho naprosto všechno, ale nakonec na tom byli lépe tento víkend a my jsme nemohli chtít víc. Moc děkuji týmu, pracovali během víkendu skvěle.

LEWIS: "Firstly congratulations to Max, he did a great job today. It was such a tough race. Got a good start and gave it absolutely everything but at the end of the day they just had the upper hand this weekend" #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/S7Q2DF67or — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Valtteri Bottas, 6. místo

Byl to závod celkem bez akce, zkusili jsme, co to šlo, ale nebylo lehké se probojovat polem. Bylo těžké se dostávat vpřed a věděli jsme, že to tak bude kvůli zdejším teplotám a charakteristice okruhu. V prvním stintu jsem se zasekl za Alphou Tauri a to mě stálo hodně. Jakmile jsem byl za pomalejšími auty, nebyla rychlost dost dobrá na to, abych je jednoduše předjel. Nebyl žádný safety car, abychom to mohli využít a s tou penalizací si nejsem jistý, že jsme mohli udělat víc. Nebyl to nejsilnější víkend, ale v čistém vzduchu se auto chovalo dobře a hodně věcí jsme se naučili jako tým.

Toto Wolff, šéf týmu

Myslím, že to byla zajímavá strategická hra a skvělé závodění. Nakonec jsme měli šanci, ale nestačilo to. Jakmile se přiblížíte auto před vámi, je to náročné. Oni zvolili super agresivní první zastávku. To bylo statečné, my to udělali v Bahrajnu. Oni si to potom ve druhém stintu pohlídali a my mysleli, že je na konci dostaneme, ale prostě si dnes zasloužili vyhrát. Pro mě osobně je druhé místo lepší, než jsme čekali.



FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

To byl ale závod. Rozhodně jeden z mých fyzicky nejnáročnějších. Zadní část hodně klouzala, teploty byly vysoké a jsem se svým výkonem spokojen. Nemyslím, že jsem mohl dnes předvést víc. Auto jsem dostal na hranu a to v každém kole. Rychlost byla pozitivní překvapení. I když se soustředíme především na rok 2022, pár novinek nám letos poskytlo důležitý vývoj a pokrok. Takže díky všem v týmu. Tento výsledek ukazuje to jejich úsilí. Být zpět v USA bylo skvělé a je potěšením závodit na tomto skvělém okruhu. Další je Mexiko, kam se hodně těším. Okruh by nám měl sedět a budeme se dál snažit zlepšovat.

Carlos Sainz, 7. místo

Byl to pro mě frustrující závod, protože jsme měli rychlost být pátí. Ale dnes nám to nevyšlo. V prvním kole jsem musel bojovat s McLareny a byla to intenzivní bitva, několikrát jsme si prohodili pozice a nakonec jsem nechal Ricciarda být a myslel si, že je to Lando. V prvním stintu jsem byl brzy za Danielem, zkusili jsme ho dostat v boxech a pěkně by to fungovalo, předjeli bychom ho a měl bych za Charlesem čistý vzduch. Ale bohužel jsme měli pomalou zastávku a já se za Danielem zase zasekl. Při nejrůznějších pokusech o předjetí jsem si zničil pneumatiky a nakonec mě dojel Bottas a tak je výsledek frustrující. Neodpovídá totiž potenciálu. Snad se to štěstí změní, měli jsme teď dva závody po sobě se špatnou zastávkou. Pozitivní je, že auto bylo dobré a to si povezeme do dalších závodů.

Mattia Binotto, šéf týmu

Odjíždíme z Austinu s tím, že jsme jak v závodě, tak kvalifikaci, ukázali pokrok. A to na okruhu, který nám na papíře moc nevyhovuje. Nicméně jsme trošku zklamaní, protože to nevyšlo tak, jak mohlo. Udělali jsme chybu při Carlosově zastávce a to ho stálo dvě místa. Vždy jsme říkali, že musíme tuto sezónu využít, abychom ukázali pokrok. Protože jen, když odvedeme perfektní práci, můžeme pomýšlet na stupně nejvyšší. Dnes jsme to znovu viděli. Jedno uklouznutí v celkově dobrém víkendu a stálo nás to cenné body. Charles i Carlos dnes jeli úžasně a výkon vozu se zlepšil i díky novému hybridnímu systému. Věříme, že můžeme bojovat o třetí místo až do konce a dáme do toho vše, abychom to dokázali.



MCLAREN

Daniel Ricciardo, 5. místo

Jsem opravdu spokojen. Nebyli jsem rychlejší než Ferrar, takže jsem rád, že jsme dojeli před jedním z nich. Musel jsem se hodně bránit a tak jsem spokojen, že jsem je za sebou udržel. Byl to náročný závod. Bojoval jsem celkem tvrdě, abych si udržel svoji pozici. Ale myslím, že na papíře je páté místo hodně dobré. Je to dost bodů. Trošku jsme vzali Carlosovi a Valtteri ho na konci předjet, takže to byla limitace škod. Jedeme do Mexika, kde snad budeme moci proti nim ukázat víc. Fanoušci byli úžasní, ten dav byl šílený a snad si to užili.

Lando Norris, 8. místo

Hodně náročný závod. Vítr a teploty znamenaly, že bylo těžké starat se o pneumatiky. A tak jsme se proti Ferrari s rychlostí trošku trápili. Ti dnes byli silní. Také si myslím, že jsem v určitých oblastech mohl udělat lepší práci, včetně bránění se při některých manévrech. Start byl vzrušující, ale nedokázali jsme se před Ferrari udržet. Takže to nebyl moc dobrý den, ale těšíme se do Mexika. Chci rychle zpět do auta a dál pracovat, abychom v naší bitvě mohli pokročit.

Andreas Seidl, šéf týmu

Páté a osmé místo je tu asi maximum. Bojovali jsme s velmi silnými Ferrari a alespoň proti jednomu se to podařilo. Udrželi jsme si třetí místo v tabulce konstruktérů. Daniel jel dnes dobře, předjel Carlose v prvním kole a potom zvládl ten nesmírný tlak až do cíle. Lando na začátku nezískal žádnou pozici a bylo to pro něj náročnější. Ale byl v tom souboji a bojoval až do konce. Všichni v týmu odvedli dobrou práci. Byl to rušný víkend. Měli jsme tu pár skvělých akcí s partnery, sponzory a hosty a užil jsem si úžasnou atmosféru na nabitém okruhu plném skvělých fanoušků. Nyní jedeme domů, budeme závod analyzovat a uvidíme, jak z auta dostat víc než se vrátíme přes Atlantik do Mexika.



ALPHATAURI

Juki Cunoda, 9. místo

Byl to dobrý den, získal jsem několik důležitých bodů do šampionátu, takže s tím jsem opravdu spokojený. Bylo to tu skutečně těžké, panovalo obrovské horko. Nebylo vůbec snadné startovat na měkkých pneumatikách, protože jsem měl jinou strategii než všichni kolem měl, ale znamenalo to jistou výhodu v úvodním kole a snažil jsem se ji na maximum využít. Rychlost byla relativně dobrá, takže jsem rád, že odtud vezu body.

Pierre Gasly, nedokončil

Bohužel mě postihl defekt závěsu, takže jsem musel vůz na pokyn z depa odstavit. V tuto chvíli skutečnou příčinu neznám, takže budeme muset všechno prověřit. Je to obrovské zklamání, protože v této fázi šampionátu ve středu pole hraje roli každý bod. Bylo by skutečně fajn jet až do konce závodu, protože o tomto víkendu byla atmosféra neskutečná, hned od začátku - je nesmírná škoda, že jsem nemohl projet od šachovnicovou vlajkou.

Jody Egginton, technický ředitel

Díky Jukimu máme fantastický, ale zasloužený bodový zisk. Závod zvládl dobře, v prvním stintu optimálně využil měkké pneu a poté si poradil i s oběma sadami tvrdé směsi - udržel si pozici na trati a získal body. Frustrující byly problémy Pierra, vypadá to na zavěšení, takže jsme jeho vůz museli odstavit. Musíme zjistit, oč šlo, abychom se ujistili, že víme o co jde a vyřešíme to před dalším závodem. Stálo nás to několik zásadních bodů, což je nemilé jak pro Pierra, tak pro tým. Celkově jsme v Austinu odvedli dobrý výkon, cílem je pokračovat v této formě a neustále útočit na páté místo v šampionátu.



ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 10. místo

Získali jsme jeden jeden bod, o který jsme museli tvrdě bojovat. Náš závod samozřejmě ovlivnila včerejší penalizace, ale když jsme byli na čistém vzduchu, tempo bylo dobré. Tým dnes také připravil dobrou strategii. Jak jsme očekávali, byl to těžký závod kvůli opotřebení pneumatik a vzhledem k tomu, kde jsme startovali, můžeme být s výsledkem spokojeni.

Lance Stroll, 12. místo

Nebyl to náš víkend. Včera nás v kvalifikaci ovlivnily žluté vlajky a mě dnes trefili hned v prvním kole. Kvůli tomu jsme se propadl do zadní části pole a nabral časovou ztrátu. Navíc jsem měl poškozené přední křídlo, což mě připravilo o nějaký výkon. Dokázal jsem se sice probojovat dopředu, ale na body to nestačilo. Na tenhle závod zapomeneme a vrátíme se silnější.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Lance se stal obětí nešikovného manévru Latifiho v prvním kole. Poté se propadl dozadu a s poškozeným předním křídlem to měl těžké. Přesto bojoval, byť o na body nestačilo. Seb odjel dobrý závod, v jehož závěru se nakonec dostal na desáté místo. Bod je za jeho vyzrálou jízdu mizivá odměna. Ve zbytku sezony uděláme všechno pro to, abychom využili veškeré nabídnuté příležitosti.



ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 11. místo

Byl to dobrý závod s mnoha zajímavými souboji, zejména s Fernandem. Snažil jsem se ho za sebou udržet co to šlo, ale nakonec byl prostě rychlejší. Přesto je fajn bojovat s někým, jako je on - s mistrem světa. Znovu jsme skončili velmi blízko bodům a pravděpodobně jsme o ně přišli ve druhém stintu, kdy se nám nepodařilo dostatečně zahřát pneumatiky, takže fungovaly hůře. Odvedli jsme jako tým dobrou práci, prohodili jsme si místa, protože Kimi v této části závodu mohl více tlačit, a málem to vyšlo.

Kimi Räikkönen, 13. místo

Vůz se choval hodně dobře, zvláště v první části závodu, dokázal jsem se držet v první desítce. Bohužel na začátku druhého stintu jsem kolidoval s Alonsem a došlo k nějakému poškození podlahy - vyvážení vozu to zásadně nepostihlo, ale mnohem rychleji mi odcházely pneumatiky. Ke konci závodu už ty zadní téměř nefungovaly, jel jsem na limitu, abych se udržel před Vettelem. Je ostuda nepřivézt dnes žádný bod, zdálo se, že na nás dnes čeká, ale opět se to nepodařilo.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Tým by si po tak dobrém závodě zasloužil aspoň bod a je zklamáním vidět, jak nám vyklouzl z rukou těsně před šachovnicovou vlajkou. Od startu téměř do cíle jsme bojovali v první desítce nebo těsně za ní, což je povzbudivé, i když z toho nakonec nic nebylo. V posledních závodech takto často bojujeme a není důvod si myslet, že bychom tam nepatřili až do konce sezóny. Doufám, že některé z podobných šancí dokážeme proměnit v body, protože rychlost máme a díky ní můžeme odvést dobrou práci.



WILLIAMS

George Russell, 14. místo

Dnes jsem se dobře bavil, ale tento víkend jsme opravdu nebyli dost rychlí, abychom bojovali o bodovaná místa. Začal jsem dobře a postoupil z dvacátého na 14. místo, pak jsem se snažil udržet Fernanda a Sebastiana za sebou. Pak už to byl jen dlouhý, osamělý závod. Víkend to byl celkově složitý, ale žádný z našich přímých soupeřů body nezískal, takže teď už míříme do Mexika.

Nicholas Latifi, 15. místo

Můj závod vlastně skončil v první zatáčce. Jeden z vozů Haas mě postrčil dopředu a vypadalo to, že se do mě zaklíní. Bohužel jsem byl v chumlu aut a nemohl jsem nic dělat, bylo pozdě na nějakou reakci. Došlo k poškození předního křídla, takže jsem musel do boxů mnohem dříve, než jsme plánovali. Druhý a třetí stint tak byl mnohem delší, což nebylo ideální. Myslím, že naše tempo bylo ovlivněno snahou udržet pneumatiky v ideální kondici, což byla ostatně výzva pro všechny. Rozhodně to byl závod, ze kterého se můžeme poučit.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Dnes to bylo všechno těžké: horká a hrbolatá trať se podepsaly na kondici pneumatik. George zvládl dobře úvodní kolo a byl dost rychlý, zejména na první sadě, ale kratičký virtuální safety car ve 28. kole teplotě pneumatik ublížil. V závěrečném stintu jsme byli schopni rovnat se rychlostí Strollovi a s ohledem na penalizaci na startu byla Georgeova pozice vlastně dobrá.

Nicholas měl smůlu v první zatáčce, kdy si poškodil přední křídlo a propadl se v pořadí. Na základě dat a záběrů jsme zvažovali výměnu a když se naskytla příležitost pokrýt časnou Oconovu zastávku, rozhodli jsme se také k brzkému pit-stopu a pokusit se zajet závod se dvěma úseky na středně tvrdých a jedné tvrdé. Ovšem taková ztráta přináší modré vlajky a ty byly problémem v klíčových pasážích závodu - pneumatiky trpí a dohnat ztrátu bylo velmi obtížné. Jakmile Ocon odpadl, Nicholas jel v podstatě osamělý závod s Haasy, před nimiž si udržel odstup až do cíle.



HAAS

Mick Schumacher, 16. místo

Byla to zábava - závod jsem si užil. Čekali jsme horší výsledek, takže s balíčkem co jsme měli k dispozici, jsme spokojení s tím, co jsme dosáhli. Absolvoval jsem několik soubojů, zejména na začátku jsme byli v centru pole, to všechno mi dává zkušenosti pro příští rok. V posledních kolech jsem stíhal Latifiho a myslím, že kdyby závod trval o pět kol déle, nejspíš bych se před něj dostal. Pobyt v USA si opravdu užívám, jsou tu skvělí fanoušci, před nimi byla radost závodit.

Nikita Mazepin, 17. místo

Bohužel jsem neměl štěstí, protože už v druhém kole se mu uvolnila opěrka hlavy. Bylo to strašné kolo, protože jak se zvedla, zablokovala mi obě zrcátka. Musel jsem se ptát týmu, jestli někdo jede kolem mě a doufal jsem, že ne, protože jsem vůbec netušil, kam se mám zařadit. Takže z toho byla zbytečná zastávka v boxech a zbytečných 25 vteřin ztráty. Pak už jsem jel osamocený závod a snažil se, abych ho dokončil s následnou jednou zastávkou, ale s takovými teplotami pneumatik to bylo nemožné.

Günther Steiner, ředitel týmu

Pro Austin je F1 velkou událostí - byli tu fantastičtí fanoušci. Náš závod byl podobný ostatním v tomto roce, ale nevzdáváme se. Piloti dovezli vozy do cíle bez potíží a zase jsme se něco naučili - to je to nejlepší, co letos můžeme dělat. Máme ještě pět závodů a pracujeme na úspěšném vstupu do roku 2022.



ALPINE

Fernando Alonso, nedokončil

Byl to pro nás náročný závod a celkově náročný víkend. Vzhledem k tomu, že jsme startovali z konce pole to ale bylo celkem dobré. Směřovali jsme k možnému bodovému zisku, svedli zajímavé bitvy s Alfou a Aston Martinem. Došlo k několika incidentům, na které se musíme podívat. Náš závod skončil bohužel těsně před koncem, když se nám poškodilo zadní křídlo. Nezbývalo nic než odstoupit, musíme to analyzovat.

Esteban Ocon, odstoupil

Byl to pro nás s Fernandem těžký závod, protože jsme oba odstoupili. Já měl problémy se zadní částí vozu. Náš závod byl narušen v prvním kole po kontaktu s Alfou Romeo. Od té chvíle to bylo těžké, protože jsme museli absolvovat zastávku pro nové přední křídlo. Nedá se nic dělat. Jako tým se musíme vrátit silnější.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Na tenhle závod budeme chtít rychle zapomenout. Pokazilo se v něm pro nás téměř vše. Esteban startoval jedenáctý a měl solidní šanci na body, bohužel ho v prvním kole trefil Giovinazzi a my museli vyměnit přední křídlo. Pak už nebylo o co bojovat,, navíc jsme měli problém na jeho autě. Fernando se pral statečně, dělali jsme maximum, abychom ho dostali do elitní desítky, on předvedl několik odvážných manévrů, ale na konci jsme měli problém se zadním křídlem, takže jsme museli odstoupit. Teď je třeba, abychom se připravili na další závody.