GP USA: Verstappen rozhodl strhující bitvu pro sebe, Hamilton z finiše vytěžil jen extra bod

Dalo by se říci takřka ideální závodní počasí: teplota 27°C, trať 36°C a vlhkost vzduchu 59 %. Startovní rošt přeskupený penalizacemi měl až na dvě výjimky nazuté středně tvrdé pneumatiky - pouze Sainz jr. a Cunoda po kvalifikačních jízdách museli použít nejměkčí směs.

Start do první ostré vlásenky nese jistá rizika a dvojice největších soupeřů si jich byla jista. Verstappen odstartoval dobře jako Hamilton, ale Mercedes přeci jenom měl drobně navrch. Max přes veškerou snahu natlačit se zprava před Lewise neuspěl a Hamilton se usadil na první příčce. Rozdíl ovšem nebyl nijak velký - málokdy se přehoupl přes jednu vteřinu, ale navzdory použití systému DRS se Verstappen nedokázal dostat kupředu.

Bylo předikováno, že závod se pojede na dvě zastávky, ovšem ty první se odehrály poměrně hodně brzy. Pokud pomineme některé problémové pit-stopy zaviněné kolizemi, zahájil první etapu přezouvání Alonso (8. kolo) a první z nejsledovanější dvojice Verstappen zamířil k mechanikům v kole jedenáctém. Záhy bylo zřejmé, že Lewis přes ujišťování, že "pneumatiky drží", jeho zastávka vynese Holanďana do čela. Což se také o tři kola později stalo - Hamilton vyrazil na trať se ztrátou 6,3 vteřiny. Postupně ale ukrajoval desetiny z Maxova náskoku a schylovalo se tak ke strategickému rozhodnutí #2: Verstappen na první pohled hodně brzy vyměnil své bíle označené pneu podruhé (30. kolo) a Hamilton v podstatě okopíroval první zastávky - jen s tím rozdílem, že si prostřední stint natáhl oproti svému rivalovi na osm kol. Když ve 38. okruhu vyjel opět na trať, ztrácel na Maxe 8,8 vteřiny.

V této fázi bylo samozřejmě rozhodující prakticky všechno - od drobných jezdeckých chybiček přes správně najetou stopu až po vypořádání se s piloty o kolo zpět. Hamilton působil dojmem, jako že nemůže chytit správný rytmus a jeho odstup od Verstappena se snižoval jen rozvláčně, ale od 44. kola zabral a náhle se časomíra zastavila na hodnotě - 1,9 vteřiny (49. kolo). Zdálo se tak, že se vyplní předzvěst týmu Mercedes o rozhodujících třech posledních kolech. Jenže i přes maximální snahu Lewis nedokázal udržet svůj vůz v intervalu potřebném k použití DRS. Navíc na konci předposledního kola dvojice dojela Micka Schumachera a Verstappen využil jeho přítomnosti k použití DRS. Poslední šance Hamiltona na protilehlé rovince už nebyla ani symbolickou.

Ve stínu boje o vítězství se schovalo několik dalších příběhů. Především šlo o velmi tvrdé duely mezi Ferrari a McLareny. Už v prvním kole si oba piloti oranžových vozů "podali" Sainze jr. a Španěl musel kroužit zatáčku 12 mimo trať. Nakonec z toho nebylo ani vyšetřování, ale Sainze smůla v Austinu neopustila. První zastávka ve 12. kole byla bez problémů, ale při druhé ve 30. kole opět "zatvrdl" u mechaniků kvůli problémům s pravým zadním kolem 5,6 vteřiny. Přesto se mu podařilo dotáhnout se na Ricciarda a tvrdě na něj dotíral. Ve 42. kole ho Australan v zatáčce 13 tvrdě kolidoval z boku a Carlos se musel potýkat s poškozenou dolní částí pravé koncovky předního křídla. Kvůli tomu na Ricciarda ztratil a naopak musel odolávat útokům Bottase. Až do posledního kola se to dařilo, pak Valtteri na dlouhé rovince konečně využil několikerý útok a s využitím DRS Ferrari předstihl.

McLareny sice nestačily na Leclerca, jenž si jel v podstatě osamělý závod - podobně jako Pérez. Mexičan možná měl mít nějakou strategickou roli, proto stavěl až ve 31. kole a byla to jediná výměna, ale za vedoucí dvojicí zaostal o půl minuty. Leclerc se mu v závěru pozvolna přibližoval, ale byť jen do vizuálního kontaktu se nedostal. Ricciardo a Norris zkusili v 31. kole v reakci na Sainzovu smůlu double pit-stop, na což doplatil Lando také dost dlouhým pobytem u mechaniků (4,2), možná i proto v závěrečném finiši Carlosovo Ferrari nezdolal.

Sportovním komisařům určitě zamotali hlavu piloti Alpine a Alfy Romeo. Všechno začalo v 17. kole, kdy Räikkönen zaútočil na konci cílové rovinky na Alonsa a ten ho vytlačil za okraj trati. Přes odletující úlomky se oba udrželi na trati, ovšem Fernando požadoval, aby mu Kimi přepustil zpět místo, protože dle jeho názoru ho získal neoprávněnou výhodou. Ještě než se zástupci FIA rozhodli, Alonso ve 21. kole předjel Giovinazziho v zatáčce 12 venkem snad tři metry za hranicí tratě a ještě si do vysílačky svůj výkon řádně pochválil. Ovšem už po třech kolech ho tým informoval, že buď Giovinazziho pustí před sebe nebo mu bude hrozit pět vteřin penalizace. Nakonec celé tohle handrkování bylo k ničemu, protože ani jedna Alpine do boxů nedojela. Ocon musel ve 4. kole měnit přední spoiler, protože se v zatáčce 1 potkal - jaké to překvapení - s Räikkönenem a jízdu na beznadějné pozici nakonec vzdal.

Aston Martin jako jediný zvolil odlišnou strategii - Vettel v 18. a Stroll o kolo později nazuli znovu středně tvrdou směs a na bílé pneumatiky přešli až ve 39. resp. 36. kole. Zatímco Kanaďan se marně pokoušel prodrat výš, Vettelovi se podařilo urvat aspoň bod útěchy, ovšem k tomu mu dopomohl vydatně Räikkönen, dlouho obhajující 10. příčku. Tři kola před koncem nezvládl zatáčkovitou pasáž a po výjezdu z trati se propadl až za druhý Aston Martin.

Prakticky neviditelné byly Williamsy, Latifimu v první zatáčce navíc postavil svůj vůz do cesty Stroll a Nicholas si v 6. kole musel nechat vyměnit přední spoiler. Čest AlphyTauri tentokrát obhajoval Cunoda, protože Gasly už ve 14. kole hlásil problémy v zadní části vozu a šnečím tempem dojel do depa. Do té doby ale bojoval v závěru první desítky.

Verstappen díky svému vítězství navýšil bodový náskok v průběžné klasifikaci na 12 bodů. Hamilton i přes ujišťování, že zajel brilantní závod rozhodně spokojený nebyl, ovšem na případnou odvetu si musí počkat minimálně 14 dní.

GP USA (Circuit of the Americas) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 25 1:34:36,552 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 19 + 1,333 3. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 15 + 42,223 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 52.246 5. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 10 + 1:16,854 6. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 1:20,128 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 6 + 1:23,545 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 4 + 1:24,395 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 2 + 1 kolo 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1 + 1 kolo 11. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team + 1 kolo 13. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 15. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 16. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 2 kola 17. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 2 kola DNF 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team zadni kridlo DNF 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team nedokoncil DNF 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda zaveseni Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W12

Mercedes M12 1:38,485

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ