PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci v Bahrajnu: Ohromený Hamilton a zmatený Bottas

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

To, jakým způsobem jako tým pokračujeme, mě nepřestává ohromovat. Ti kluci budou nyní tři týdny pryč od svých rodin a já jsem jim vděčný. To kolo začalo dobře a celkově také dobře pokračovalo a nakonec jsem byl spokojen. Co se oslav týče, moc jsem svůj sedmý titul neoslavil, abych byl upřímný. A to kvůli tréninku a soustředěnosti na další závody. Je to pokračování toho, čeho jsme jako tým schopni dosáhnout.

Valtteri Bottas, 2. místo

Opravdu vlastně netuším, kde mi pole position unikla. Kolo bylo dobré, to je ten problém. Když máte dobrý pocit, cítíte, že jste z auta dostal maximum. Ale čas na kolo tam prostě není. To je to matoucí. Nedokážu nyní říci, co se pokazilo, protože v tom kole nebyla žádná chyba. Myslel jsem, že bylo opravdu dobré. Jde o maličkosti a nejde o jednu zatáčku, musím se na to podívat, ale konec konců je to pro nás další první řada. Podle mě nelze ukázat na jeden problém s výkonem auta, opravdu. Myslím, že rychlost nechybí a také závodní simulace vypadaly dobře, takže se na zítřek těším.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Moje kolo bylo dost dobré. Jen trošku chyběla přilnavost na předních kolech v pomalejších zatáčkách, na můj vkus to tak bylo. Ale celkově si myslím, že to byla slušná kvalifikace. Uvidíme, jak to půjde zítra v závodě, protože je to tu náročné na pneumatiky. Doufám, že jsme v tomto směru zvolili ten správný kompromis. Rozhodně si myslím, že na to dnes Mercedes trošku šlápl a našel rychlost. Snad to bude vzrušující závod, to je nejdůležitější. Budu se snažit držet co nejblíž to půjde Mercedesům po startu.

Alexander Albon, 4. místo

Je to dobrý pocit vyrovnat svoji nejlepší kvalifikaci. Chtěl jsem víc, ale když si vezmete, jak to vypadalo před dvaceti čtyřmi hodinami, je tohle hodně dobrý výsledek. Start ve druhé řadě znamená dobrou startovní pozici pro boj s Mercedesy. Už v ranním tréninku se auto chovalo dobře a rychlost byla dobrá, takže jsem na to mohl v kvalifikaci šlápnout. Byli jsme dnes překvapivě rychlí oproti včerejšku, ale nejel jsem dlouhé jízdy, tak uvidíme, jak to zítra půjde. Budu startovat na střední směsi a podle mě bude opotřebení velké, takže hlídání pneumatik bude hlavní. Bude to zábava pro fanoušky, to je jisté.

Christian Horner, šéf týmu

Byla to solidní kvalifikace od obou jezdců a třetí a čtvrté místo je náš nejlepší výsledek na tomto okruhu v této hybridní éře F1. Mysleli jsme, že budeme schopni rozdělit Mercedesy ale Maxovi to jen těsně uniklo. Nicméně i tak třetí místo a dobrá Alexova kvalifikace, když se zařadí hned vedle Maxe, jsou skvělé startovní pozice. Zvlášť, když se tu dá předjíždět. Snad to tedy bude vzrušující závod. Alex to zvládl dobře, když vezmeme v potaz jeho včerejší nehodu a vyrovnal svůj nejlepší kvalifikační výsledek roku.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 8. místo

Je opravdu dobré dostat obě auta do Q3. Ale já osobně jsem trochu zklamaný. Během celého víkendu jsme vypadali velmi dobře, chyběla nám jen jedna desetina na páté místo, právě tam bych chtěl být. Ale nedá se nic dělat... I osmá příčka je dobrá. Myslím, že zítra nás čeká spousta soubojů na trati, máme potenciál k tomu, abychom z nich vyšli dobře. Klíčem bude dobrá práce s pneumatikami.

Daniil Kvjat, 10. místo

S kvalifikací jsem celkem spokojen. V Q2 na nás byl velký tlak, měli jsme jen jeden pokus na střední sadě pneumatik, ale zvládli jsme to. Moje kola v Q3 v sobě měla několik chyb, možná, že jsme se vydali špatným směrem ohledně nastavení předního křídla... Ale i tak je to dobrá výchozí pozice pro závod. Pneumatiky budou zítra zásadní - půjde o zajímavou výzvu.

Claudio Balestri, šéfinženýr výkonnosti vozu

Nebylo to snadné. Rozdíly jsou mezi vozy minimální, takže každý detail hraje roli. Červená vlajka v Q2 nás přiměla změnit strategii, ale vozy na tom byly výkonnostně dobře, což umožnilo oběma pilotům dostat se do Q3. V pátek jsme byli během dlouhých jízd silní, věříme, že budeme i zítra a že s oběma jezdci skončíme na bodech.

MCLAREN

Carlos Sainz, 15. místo

Tohle obzvlášť bolí. Jsem pěkně naštvaný. Cítil jsem se dobře a byl jsem si jistý, že to může být dobré, ale měli jsme technický problém a bylo po všem. Když se podívám, jak se to vyvíjelo a že máme dva nové sety pneumatik do Q3, mohl jsem bojovat o čtvrté nebo páté místo. Tohle bylo náročné, ale zítra do toho dáme vše, abychom to otočili.

WILLIAMS

George Russell, 14. místo

Byla to velmi dobrá kvalifikace! Jsem rád za to, že se mi podařilo dostat se do Q2. Zvláště když si uvědomíme, že jsem vynechal první trénink, navíc ten druhý a třetí byl z našeho pohledu složitý. Přesto se nám podařilo zdolat Alfy i Haasy, navíc jsme vydělali na problémech Carlose, což je po nás skvělé. Závod bude obtížný, ale uděláme maximum, abychom dosáhli dobrého výsledku.

Nicholas Latifi, 20. místo

Se svým kolem jsem byl spokojený, ale mezi mnou a Georgem byl poměrně dost velký časový rozdíl, takže je jasné, že se mi nepodařilo vytěžit maximum potenciálu, který vůz měl. Měli jsme s Georgem několik odlišných věcí ohledně nastavení, je třeba, abychom se na to podívali a zjistili, co můžeme udělat lépe. Zítra rozhodne degradace pneumatik, snad budeme mít dobrou strategii.

Dave Robson, hlavní závodní inženýr

George zajel skvěle. Využil všech sad pneumatik k tomu, aby předvedl parádní kola. Nicholasovi se bohužel tolik nevedlo, nedostal z vozu maximum, to je škoda, protože byla možnost porazit oba Haasy. Náš vůz fungoval v chladnějších podmínkách dobře. Zítra bude klíčové, jak se dokážeme postarat o pneumatiky. Doufejme, že úpravy, které jsme od pátku provedly nám v tomto směru pomůžou.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 16. místo

Moje nejrychlejší kolo bylo dobré a byli jsme postupu blízko, chybělo jen půl desetiny. Je to frustrující, ale můžeme se nyní jen soustředit na zítřejší závod. S autem jsem byl spokojen, ale víme, že to bude náročné, obzvlášť s opotřebením pneumatik, to tu bude vysoké. Jejich zvládnutí a zvolení správné strategie bude klíčové. Uvidíme, jak se nám povede a jestli dokážeme získat dobrý výsledek.

Kimi Räikkönen, 17. místo

Cítím, že jsme s autem od pátku udělali pokrok, auto se chovalo lépe než doposud, ale i tak to byla náročná kvalifikace a vypadnutí v první části vůbec není ideální. Ale tak to prostě je, uvidíme, co zítra zmůžeme. V závodech jsme zatím bývali lepší, takže se snad posuneme kupředu.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Tým odvedl dobrou práci a auto se zlepšilo, ale bohužel nám stále malý kousek chyběl k postupu. Antoniovi by stačilo jen málo, ale nevyšlo to. Tak to někdy chodí a musíme zítra vytěžit se situace maximum. Bude to dlouhý závod a bývá to tu dost nepředvídatelné, takže musíme využít příležitostí, které se mohou naskytnout, abychom se dostali na body.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.