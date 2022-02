Verstappen s Red Bullem na ledě (2:05) | video: Red Bull Racing

VIDEO: Verstappen prohání vůz F1 po ledové dráze v Zell am See

V rámci propagační akce Red Bullu (viz výše) si to rozdal s motorkářskou legendou Frankym Zornem na ledovém okruhu v Zell am See. Šlo o jeho první letošní jízdu s formulí a na přilbě už měl číslo jedna, které poukazuje na jeho loňský úspěch.

Red Bull se chystá představit novou generací monopostů jako první ze všech F1 týmů. RB18 odhalí již příští středu 9. února, první testy se pak uskuteční v Barceloně od 23 - 25. února.





