Norris se konečně dočká jízdy s monopostem - o víkendu bude na dráze testovat vůz F3

Britský mladík čeká na svou druhou sezónu Formule 1, zpoždění způsobené pandemii koronaviru si krátí účastí ve virtuálních závodech. Týmy se už postupně vracejí k práci do továren, jezdcům však praxe stále chybí. Několik z nich již vyjádřilo touhu po testování ještě před tím, než se začne závodit, aby oprášili své umění.

Toto přání se splní tento víkend Norrisovi, jenž skutečný monopost prohnal naposledy v únoru. O víkendu dostane možnost se vozem F3, místo a přesné datum však tají, aby se vyhnul zbytečné pozornosti fanoušků. Kromě toho plánuje jízdy na motokáře.

"Bude to velmi důležité zvládnout toho co nejvíce v rámci přípravy na návrat zpět k normálu, pokud jde o to, jak se připravujeme na závody. To nejdůležitější je zajistit, abych se svezl ve voze před tím, než zamíříme do Rakouska," popisuje pilot McLarenu.

Lando Norris se těší na jízdy se skutečnou formulí | foto: McLaren

"Samozřejmě, že to nepůjde s vozem F1, který je na vyšší úrovni než cokoliv jiného. Budu testovat s vozem F3. Taky v následujících týdnech dojde na motokáry. Znovu tedy budu mít co na práci," pokračuje Norris, který po sezóně dostane nového týmového kolegu: Daniela Ricciarda z Renaultu.

"Také strávím spoustu dní na simulátoru. Jsou tedy věci, které můžeme dělat: jezdit na simulátoru, motokáry a testování F3, pokud to je možné. To ale není vždy nejjednodušší. Máme štěstí, že se znovu otevřely okruhy a my na ně můžeme vyrazit," pochvaluje si mistr evropského šampionátu Formule 3 z roku 2017.

Prioritou je pro něj zůstat fit a po všech stránkách se co nejlépe připravit: "Je to těžké se vrátit k přesně k tomu rozpoložení, jak jezdit s vozem F1. Pro lidi to není normální naskočit do auta, které vytváří takové přetížení a rychlost na rovinkách - je to duševně namáhavé."

"Není to jednoduché do toho naskočit z nicnedělání. Jsem si však jistý, že spousta z nás to dokáže a k rychlosti se vrátíme poměrně rychle," věří 20letý pilot McLarenu, který se na první velkou cenu společně s ostatními může těšit 5. července v Rakousku.