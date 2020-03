Ecclestone má jasno. Letošní sezonu by odpískal. Co na to Binotto?

Osud letošního ročníku Formule 1 je stále zahalen rouškou tajemství. Prvních osm závodů bylo totiž kvůli epidemii koronaviru odloženo či zrušeno. Jak to bude s těmi dalšími není v tuto chvíli jasné. Sezona by nyní měla začít v Kanadě. Tamní závod je naplánován na polovinu června. Jenže koronavirus se v zámoří enormně rozmáhá, což bude mít na tradiční GP (pravděpodobně) dopad.

Řada fanoušků se proto začíná obávat o celkový osud sezony 2020. Vedení seriálu by sice chtělo odjet zhruba 17 závodů, to se ale v tuto chvíli jeví hodně optimisticky. Stejného názoru je také dlouholetý šéf F1 Bernie Ecclestone. Ten dokonce tvrdí, že pokud by byl stále u kormidla, aktuální ročník by kompletně zrušil.

„Kdybych měl rozhodovací pravomoc, tak bych v tomto momentu zrušil veškerá jednání o letošních závodech. To by bylo nejbezpečnější pro všechny. Navíc by to zabránilo vytváření hloupých plánů, které se stejně pravděpodobně nestanou,“ míní Ecclestone.

Šéf Formule 1 Chase Carey | foto: FIA

Ve hře je rovněž varianta, podle níž by se několik závodů odjelo v lednu příštího roku. Tyto Velké ceny by se přitom počítaly do sezony 2020. Nešlo by o nic jedinečného. Formule 1 si pamatuje doby, kdy se závodilo během prvního měsíce v roce. Ecclestone je ovšem k takové myšlence skeptický. Hlavní překážkou budou z jeho pohledu promotéři.

„Bylo by super, pokud by jim to vyšlo, ale já tomu moc nevěřím. Jde hlavně o promotéry, potažmo o to, jestli by závod v lednu chtěli pořádat,“ přemýšlí Brit.

Nezávisle na tom potvrdil šéf Ferrari Mattia Binotto, že scénář s lednovými závody je reálný. Definitivní rozhodnutí ale ještě nepadlo. Vše závisí na tom, zda se dokážou veškeré zainteresované orgány jednoznačně shodnout.

„Ve hře je několik variant. FIA má naši plnou důvěru v tom, aby stanovila nový kalendář. Všichni hlavně chceme jezdit tak rychle, jak jen to bude možné. Ve hře je zrušení či omezení pátečních tréninků nebo i to, že několik závodů odjedeme ještě příští rok v lednu,“ popisuje Binotto.