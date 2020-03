Prost vzpomíná na Sennu: Adelaide 1993 náš vztah změnilo

Právě dnes by Ayrton Senna oslavil své 60. narozeniny. Fenomenální Brazilec je pro mnoho odborníků i fanoušků největší legendou Formule 1. Majitel tří mistrovských titulů, vítěz několika desátek závodů, mistr kvalifikací. To jsou jen některé z charakteristik Brazilce. Senna zemřel při závodě v Imole roku 1994, jeho příběh ale žije dál. To dokládá i způsob, jakým se na něj vzpomíná.

K Ayrtonu Sennovi neodmyslitelně patří ještě jedno jméno, a sice Alain Prost. Tihle dva spolu svedli nespočet památných bitev, které jsou i dnes legendárními. Jejich vzájemná rivalita u McLarenu byla námětem řady knih či filmů. Pro F1 pak šlo o vítaný tahák směrem k fanouškům, neboť Prost a Senna byli v té době nepřáteli doslova na život a na smrt.

„My jsme si tehdy neuvědomovali, že naše soupeření bude mít až takový dopad. Dnes prakticky není den, kdy by se o tom lidé nebavili nebo kdy by se mě na to někdo neptal,“ popisuje Alain Prost. K eskalaci napětí mezi oběma závodníky došlo zejména v letech 1989 a 1990. Důvodem byly některé kolize i vyostřené týmové vztahy. Však také Prost McLaren po sezoně 1989 opustil, načež zamířil do konkurenčního Ferrari. Ani to ale plamen kontroverzí neuhasilo. Události ze Suzuky 1990 netřeba připomínat.

Senna, Ayrton | foto: Honda Racing F1

K narovnání pokřivených vztahů došlo podle Prostových vzpomínek V Adelaide roku 1993. To byla sezona, ve které získal Francouz svůj poslední mistrovský titul. Stejně tak šlo o poslední sezonu jeho bohaté kariéry. „Ayrton ten závod tehdy vyhrál. Já skončil na pódiu. On mě chytil za ruku, chtěl abychom tu chvíli prožili společně. To nás oba změnilo,“ líčí Francouz. „Od té doby jsme se pak stali přáteli. Bavili jsme se hodně i o soukromí. Náš vztah by se dal rozdělit na dobu před a po Adelaide 1993,“ pokračuje.

Události následující sezony 1994 jsou všem dobře známé. Sennovi se nedařilo, přičemž vše vyvrcholilo tragickou GP v Imole, kde Brazilec zemřel. Shodou okolností byl na závodě přítomen také Prost. Tentokrát už coby televizní komentátor.

„On tehdy samozřejmě věděl, že jsem komentátorem, Tak mi do vysílačky zahlásil: Ayrtone chybíš nám. Já ale ve studiu zrovna nebyl, takže mi to ukázali až po jeho tragické nehodě. Bylo to hodně smutné,“ praví Alain Prost.