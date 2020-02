ŽIVĚ: Pátý den testů - pustí se už týmy do ostrých pokusů na měkčích směsích?

- Čtvrteční jízdy začínají na mokré trati.

- Nejrychlejší čas patří zatím Mercedesu.





Aktuální pořadí 5. dne:



Průběh dne:

10:30 Marcin Budkowski z Renaultu potvrzuje, že letošní vůz RS20 těží z loňského monokoku.

10:25 První kolo Racing Pointu.

10:20 Pirelli odhalilo směsi pro prvních 7 velkých cen sezóny 2020:

Směsi pneumatik pro prvních 7 závodů sezóny 2020 | zdroj: Pirelli

10:15 McLaren si vyzkoušel tu nejměkčí směs, po instalačním okruhu je zpět v boxech.

10:12 Red Bull poprvé na trati - a jako první na hladkých pneumatikách, Latifi 1:33,452 na přechodných.

10:08 Ferrari 0,785 s za Mercedesem po posledním pokusu Vettela (1:29,695 min).

10:05 "Je to frustrující. Můj poslední den v autě, měli jsme plány na spoustu, spoustu kol, včera jsme toho moc nezvládli," zoufá si Gasly nad současnými podmínkami.

10:00 Vettel střídá Giovinazziho na okruhu. Bottas 1:28,910 min, všichni stále na intermediálkách.

9:56 Alfa Romeo i Mercedes dosahují zlepšení: 1:32,928, resp. 1:29,255 min.

9:50 Po delší době se něco děje, teplo garáže opouští Giovinazzi.

9:42 Podmínky na trati stále nic moc, ticho. Týmy čekají na zlepšení. Vůbec jsme neviděli AlphuTauri, McLaren, Racing Point či Red Bull.

9:39 Podle Leclerca se chování vozu Ferrari SF1000 zlepšuje. "Řekl bych, že zatáčky jsou naší silnou stránkou." A co slabinou? "Vyvážení se mění mezi nájezdem a výjezdem ze zatáčky, na tom musíme zapracovat. Ale nemluvil bych o slabině. Jakou máme vlastně slabinu, to se dozvíme až během kvalifikace v Melbourne, kde všichni zvednou výkon. Pak budeme mít všechna data a budeme se moci se soupeři srovnávat."

9:33 Williams vyjíždí mimo v zatáčce č. 12, naštěstí se vyhnul bariéře a míří do boxů po svých.

9:25 Magnussen s Latifim na dráze.

9:22 Vettel míří na 2. místo 1:35,860 min, intermediálky.

9:19 Ferrari reaguje na dotazy Mercedesu, proč jezdí s tak nízkými úrovněmi výkonu motorů, zatímco jejich partneři na to šlapou? "Zdá se, že si Mercedes hodně všímá toho, co děláme, tohle však není správně," reaguje šéf týmu Mattia Binotto.

Třetí pružina na předním zavěšení Ferrari SF1000 | zdroj: PG Tech

Podle něj Ferrari momentálně zkrátka není tak rychlé jako soupeři, ztrácí hlavně na rovinkách. "Auto pro tuto sezóny je oproti tomu loňskému celkově rychlejší. Jsme rychlejší v zatáčkách, pomalejší na rovinkách. To bylo cílem při jeho konstrukci. Snažili jsme se na něj dostat co nejvíce přítlaku, abychom byli v zatáčkách co nejrychlejší. Teď na to doplácíme na rovinkách. Musíme se zlepšit v celkovém vyvážení, nastavení, v pomalých zatáčkách. To je součástí práce úkolu pro tento týden.

9:15 Bottas komfortně na čele: 1:31,928 min.

9:13 Ticho přerušuje Bottas, k průzkumu podmínek se odhodlává na přechodných pneumatikách.

9:10 Francouz s Renaultem osamocen: 1:41,576 a 1:40,059 min.

9:06 Ocon se zlepšuje o 3 sekundy: 1:42,580 min. Přidává se Giovinazzi, ostatní čekají na lepší podmínky, až slunce vysuší trať.

9:03 Druhý vůz na trati - Magnussen na stejných pneumatikách jako pilot Renaultu, jenž absolvuje okruh za 1:45,701 min.

9:00 Boxová ulička se otevírá, jako první toho využívá Ocon, obuty má intermediálky.

8:58 Pérez si po včerejšku nemohl vynachválit nový vůz Racing Pointu: "Jde o ten nejlepší balík, jaký jsem měl ve své kariéře na počátku sezóny. Doufám, že se v Melbourne potvrdí jeho kvality. Nikdy jsme nebyli tak dobře připraveni." Jejich auto se zdá být velmi rychlé, podle některých vévodí středu pole.

8:55 Včera byl nejrychlejší Robert Kubica, podle něj má Alfa Romeo stále něco v rukávu, na cestě je navíc několik nových dílů: "Proto jsem celkem optimistický. Vlastně se nám podařilo zlepšit pár oblastí, ve kterých jsme se minulý týden trápili... reakce byla velmi dobrá, velmi rychlá."

8:50 Přes noc se Katalánskem prohnala přeháňka, dráha je pořád trochu mokrá. Teplota vzduchu dosahuje 9 °C, asfalt 10 °C.