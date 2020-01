Gasly zvládl návrat do Toro Rosso mnohem lépe než než Kvyat, nese ale část viny, hodnotí Marko

Odborný poradce Red Bullu Helmut Marko se opět vrací k nepovedenému angažmá Pierre Gaslyho u Rudých býků. Mladý Francouz zdědil sedačku vedle Maxe Verstappena po Danielu Ricciardovi, přičemž se neosvědčil. To mělo za následek, že ve stáji, které šéfuje Christian Horner nakonec ani nedokončil sezonu. Poslední kapkou, která rozhodla o tom, že čelním představitelům rakouského týmu přetekl pověstný pohár trpělivosti byla GP Maďarska. Zatímco Verstappen bojoval během tohoto závodu o vítězství, Gasly zápolil s takzvanými týmy druhého sledu.

Do další Velké ceny v Belgii už coby pilot Red Bull nenastoupil, neboť jej nahradil Alex Albon. Helmut Marko si myslí, že Gasly si za svůj osud může do značné míry sám. Podle odborného poradce si mladý Francouz vytyčil moc ambiciózní cíl v podobě Maxe Verstappena, kterého chtěl už od prvního závodu porážet. Pokud by zvolil skromnější cestu, mohl dle slov Helmuta dopadnout lépe.

„Pierre měl akceptovat, že Max je rychlejší. Měl se k němu snažit přibližovat po malých krůčcích. Místo toho zkoušel měnit spoustu věcí, snažil se upravovat nastavení vozu, svůj jízdní styl, snažil se jezdit agresivněji. Necítil se zkrátka dobře, což postupně vedlo k nemalým chybám. Myslím, že si za to může z velké časti sám,“ praví Helmut, jenž však jedním dechem dodává, že Gaslyho návrat do Toro Rosso byl výjimečný.

Pierre Gasly a Daniil Kvjat v závodě v Číně | foto: Red Bull Content Pool

Zkušený manažer se posléze vyjádřil o tom, jak důležitá je u pilotů psychika, přičemž sám přiznal, že tak dobrý návrat od Gaslyho nečekal. Francouz to podle něj zvládl mnohem lépe než Kvyat, který byl během sezony 2016 zlomený. „Vidíte, jak důležitou roli hraje psychika. Kdybych řekl, že jsem od něj čekal tak dobrý návrat, lhal bych. Překvapil mě. Zvládl to velmi dobře, takový Kvyat byl tenkrát zlomený,“ vzpomíná Marko.

Také Kvyat se však může vrátit zpět do top týmu. Myslí si to alespoň Helmut Marko. Ten ruského bohatýra pochválil především zá závody v Německu, kde Kvyat slavil pódium, popřípadě v Abú Zabí. Tam prý Daniil pracoval pro změnu velmi dobře s pneumatikami. Měl by však prý zapracovat na vyrovnanosti výkonů.

A proč Red Bull nesáhl po Nicu Hulknebergovi, o němž se v souvislosti s rakouským týmem jednu chvíli notně spekulovalo? Marko tvrdí, že nechtěl porušit svoji filozofii sázky na vlastní odchovance. Proto nakonec zůstaly zkušenému jezdci dveře k Rudým býkům zavřené.