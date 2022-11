Premiérové vítězství v kvalifikaci pro Kevina Magnussena

Q1

Kvalifikaci negativně ovlivnilo počasí, jelikož se chvíli před začátkem na okruh v Brazílii sneslo nemalé množství vody. Díky tomu se většina jezdců vydala vstříc svému rychlému kolu na přechodných pneumatikách. Trať byla po pár průjezdech již relativně suchá, ale v některých zatáčkách se nacházela stále mokrá místa - s tím bojoval i Leclerc, který stanovil čas 1:18,723. Před kvalifikací byla jezdcům oznámena možnost dalších dešťových přeháněk, tak se všichni snažili zajet svá kola co nejdříve, ale ti, kteří si chvíli počkali, tak z toho velmi profitovali - hlavně trojice Verstappen, Alonso a Pérez. Velkého zrychlení se dostalo i Hamiltonovi a Schumacherovi. Průkopníkem ve volbě pneumatik se stal Pierre Gasly - stal se prvním, kdo to zkusil na suchých pneumatikách. V prvním pokusu bojoval se svým vozem, ale ve druhém pokusu již dostal pneumatiky do optimální provozní teploty a stal se nejrychlejším jezdcem na trati.

Od tohoto momentu se měnilo pořadí ze vteřiny na vteřinu. Na poslední chvíli se vydali na trať i jezdci Ferrari a bylo to velmi těsné. Leclerca v rychlém kole ovlivnil Cunoda, tak zpomalil, ale tím ovlivnil při dalším kole Sainze. Nakonec si mohla italská stáj oddychnout, protože jejich jezdci postoupili ze 12. a ze 14. pozice. Nepoštěstilo se ale Latifimu, Zhouovi, Bottasovi, Cunodovi a Schumacherovi.

Q2

Před druhou částí se dešťový mrak opět o něco přiblížil, takže se jelo již od začátku velmi rychle - například Strollovi bylo z boxové zídky oznámeno, aby jel rychle již v out lapu a tím pádem si připravil své pneumatiky. Nejrychlejší čas nějakou dobu držel Norris, kterého následoval Verstappen a Gasly. Skvělé kolo měl rozjeté i Magnussen, ale nakonec chyboval v posledním sektoru. Krásné kolo vyšvihl stejně jako v první části Fernando Alonso, ale nakonec byl o 76 tisícin rychlejší Max Verstappen. V první části hazardovali jezdci Ferrari, nyní to byly stříbrné šípy - oba jezdci byli mimo první desítku, tak museli zabrat, protože dešťový mrak byl již velmi blízko. Nakonec se jim povedlo do první desítky dostat, ale dešťový mrak se před závěrem opět zastavil a všichni se vydali na trať. Nakonec se první trojice v pořadí Verstappen - Sainz - Leclerc vešla do 69 tisícin. Štěstí na postup už ale neměli Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo a Stroll.

Q3

Desítka nejrychlejších si stoupla před začátkem Q3 na konec boxové uličky. Jediný Leclerc měl přechodné pneumatiky, což mu strategicky nevyšlo - na trati bylo stále sucho. Tudíž si zajel pro suchou směs, jenže mezitím Russell skončil v závěru prvního sektoru ve štěrkové zóně a byly vyvěšeny červené vlajky.

Z tohoto incidentu profitoval nejvíce Magnussen, protože před vyvěšením červených vlajek zajel nejrychlejší kolo třetí části - 1:11,674. Po restartu byla trať již velmi mokrá a vylepšit si svůj dosavadní čas bylo nemožné.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:11,674 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:11,877 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,059 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:12,263 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:12,357 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:12,425 7. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:12,504 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,611 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:15,601 10. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:10,950 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:11,631 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:11,675 13. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:11,678 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:12,140 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:12,210 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:15,095 17. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:15,197 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:15,486 19. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:16,264 20. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:16,361

