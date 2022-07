Hamilton vynechá 1. trénink ve Francii, nahradí ho mladík Mercedesu

Proč Stříbrné šípy, které se v poslední době nejvíce zlepšily a které stále pomýšlejí na teoretický boj o titul nevyužijí svého nejzkušenějšího jezdce v době, kdy se láme sezóna? Důvodem jsou sportovní pravidla, podle nichž musí všechny týmy během roku nasadit nováčka alespoň dvakrát do prvního tréninku.

Mercedes potvrzuje, že tak poprvé učiní v Paul Ricard: "Lewis si vybral tento víkend, aby naplnil požadavek pro všechny týmy v letošní sezóně na účast mladých jezdců v tréninku. George [Russell] si vybral jeden z pozdějších víkendů v tomto roce."

Šéf německé stáje Toto Wolff k tomu říká: "Nyck tento víkend nahradí Lewise, což letos patří k vyhrazeným tréninkům pro mladé jezdce. My se tedy těšíme na to, až uvidíme, jak si povede."

Pro De Vriese se však nejedná o premiéru: letos totiž již jednu šanci dostal, když ve Španělsku usedl v prvním tréninku do Williamsu FW44 Alexandera Albona. Zkušenosti již dříve získával během testu mladých jezdců v Abú Zabí po sezóně 2020 i 2021.

Sedmadvacetiletý pilot je navíc úřadujícím šampionem Formule E, v níž loni vybojoval pro Mercedes titul společně se Stoffelem Vandoornem. V roce 2019 prokázal svůj talent titulem ve Formuli 2, na své místo v F1 však stále čeká.

Mercedes míří na okruh Paul Ricard v dobré formě poté, co vyřešil poskakování svého vozu a minule v Rakousku předvedl další zlepšení - Hamilton tam prodloužil šňůru tří umístění na bedně, zatímco Russell dojel čtvrtý.

"Získali jsem tří pódia v prvních sedmi závodech a teď jsme na nich skončili čtyřikrát v posledních čtyřech podnicích. Mám radost z toho, jak jsme se rozjeli, což odráží mamutí úsilí týmu. Naše poznání vozu W13 roste s každým kolem a je povzbuzující vidět, jak se to odráží v našem vývoji a výsledcích," komentuje Wolff.

Do prvního tréninku zítra nastoupí po delší době s Alfou Romeo také polský veterán Robert Kubica, který bude mít k dispozici vůz bývalého týmového kolegy Hamiltona - Valtteriho Bottase.

Pole time: Robert Kubica will return to the wheel of our C42 on Friday!



Our Reserve driver will be taking part in the #FrenchGP FP1 session, taking over Valtteri's car. pic.twitter.com/qH7puWuQUQ