Ve třetím tréninku nejrychlejší Verstappen, Mercedes skrývá tempo

V úvodní části třetího tréninku kroužili na trati Raikkonen, Schumacher a Mazepin. Zvláště mladý Rus se se svým vozem viditelně pral. K tomuto triu se posléze přidal i Giovinazzi, ten však kroužil na tvrdších pneumatikách.

Po osmnácti minutách zajel průběžně nerychlejší čas Leclerc, který se vyšvihl těsně před Raikkonena. Sainz byl o dvě desetiny pomalejší, před Španěla v barvách Ferrari se dostal také Alonso. Je však třeba říct, že jezdci Ferrari měli nazuty tvrdší pneumatiky. Ani to je ale nezastavilo. O další dvě minuty později se totiž Sainz dostal na druhé místo hned za Monačana.

Zdatně jim sekundoval třetí Norris. Poté zaúřadoval Pérez, který zajel nejrychlejší čas - o dvě desetiny lepší než byl ten Leclercův. Chyby se dopustil Latifi, solidně jedoucí Kanaďan ztratil přilnavost a urazil si přední křídlo.

🚩 RED FLAG 🚩



Latifi slides into the barriers coming out of Turn 5 💥



The Williams driver gets going again and limps back to the pits #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/6ho5y6N4VJ