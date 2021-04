Druhý trénink pro Bottase. Verstappena zradila technika, Leclerc boural

Druhý trénink před závodem na Imole začal hustým provozem. Do čela se okamžitě vyhoupli Bottas a Hamilton, které následoval solidně jedoucí Leclerc. Skvělé kolo měl rozjeté Verstappen, jenže toho potkaly technické problémy. Holanďan tak musel svůj vůz už po devatenácti minutách vyměřeného času odstavit. Vypadalo to na potíže s pohonnou jednotkou.

Po třiceti minutách zajel nejrychlejší čas Leclerc, ale ten mu byl kvůli překročení traťových limitů odebrán stejně jako Gaslymu, I tak se Monačan dokázal na již opotřebovaných pneumatikách zlepšit, avšak už ne tak výrazně. Stačilo mu to na průběžné páté místo za Bottasem, Hamiltonem, Gaslym a Sainzem.

Až za touto skupinkou následoval nevýrazný Pérez. Šedou myš připomínal i McLaren, Norris byl osmý, Ricciardo po problémech až osmnáctý. Do elitní desítky se probojovali ještě Cunoda a Giovinazzi. To vše deset minut před koncem odpoledních jízd.

Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že Stroll byl na tom opět lépe než Vettel. Před čtyřnásobným šampionem se nacházeli také oba piloti Alpine, jedenáctý Ocon a třináctý Alonso ale zcela jistě nejsou s předvedenou formou spokojeni.

🚩 RED FLAG: Session will not restart🚩



An unfortunate end to @Charles_Leclerc's session as the Monegasque driver hits the wall #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/kVwdDOk31I