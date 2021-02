Chci všechny porazit, hlásí Tsunoda. Zvládne přechod do Formule 1?

Jedním z nováčků letošního ročníku Formule 1 bude také Japonec Yuki Tsunoda. Dvacetiletý chráněnec Red Bullu získal sedačku u Alpha Tauri, kde se objeví po boku Pierre Gaslyho.

Tsunoda si udělal jméno zejména loni ve Formuli 2, kde patřil k nejlepším závodníkům. Nebýt několika technických poruch a kolizí, mohl to být právě on, kdo by nakonec slavil zisk mistrovského titulu. Zejména závěr sezony měl mladý Japonec excelentní. Jednou z jeho nejsilnějších stránek je agresivní, ale přitom většinou přesný jezdecký styl, díky kterému nemá problém posouvat se startovním polem kupředu.

Teď má talentovaný Japonec jasný cíl - stát se prvním pilotem své země, který vyhraje Grand Prix. „Chci porazit všechny ostatní, mou ambicí je být prvním Japoncem, který vyhraje závod Formule 1. Je ale jasné, že to nebude snadné. Letos se chci hlavně učit a co nejdřív začít sbírat dobré výsledky."

Jezdci AlphaTauri pro sezónu 2021 Juki Cunoda a Pierre Gasly | foto: Red Bull Content Pool

Tsunoda věří, že díky sezoně ve Formuli 2 se jezdecky hodně posunul. Sám sebe nyní vnímá jako zkušenějšího jezdce než jakým byl dřív. Zároveň však ví, že sbírání zkušeností je dlouhodobý proces, ve kterém bude muset pokračovat i po přechodu do královské třídy motorsportu.

„Nemyslel jsem si, že to půjde tak rychle. Ale jsem rád, že jsem v prvním roce ve Formuli 2 ukázal, že na to mám. Myslím, že jsem teď výrazně zkušenější, naučil jsem se mnoho nových tratí a tak dále, ale pořád se musím zlepšovat," pokračuje čerstvá akvizice Alpha Tauri.

Na spolupráci s Pierre Gaslym se Tsunoda těší. „Je to velký talent, sleduji ho dlouhodobě. Věřím, že se toho od něj hodně naučím."