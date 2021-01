Kalendář pro příští sezonu zahalen stále větší mlhou, hostitel jednoho z prvních závodů požádal o přeložení termínu

Vypadá to, že úvodní část kalendáře Formule 1 pro příští sezonu se dočká dalšího přesunu. Poté, co bude podle Lawrence Strolla brzy oznámeno odložení GP Austrálie, se zdá, že stejný osud čeká také závod v Číně. Jeho organizátoři dnes totiž oznámili podání žádosti, jejíž vyslyšení by znamenalo přesun čínské GP na pozdější termín.

„S F1 jsme v kontaktu neustále. Je jasné, že kalendář pro příští rok už je sestavený, ale upřímně si nemyslím, že bychom byli schopni závod zorganizovat v původním termínu - tedy v dubnu. Podali jsme žádost o přesunutí naší Velké ceny do druhé poloviny sezony. Snad se to podaří," říká zástupce organizátorů Jibin Jang.

Nyní to tedy vypadá, že sezona začne 28. března v Bahrajnu, následně bychom se měli podívat do Imoly a Portugalska. Pokud vedení F1 skutečně přeloží australskou a čínskou GP na pozdější termín, vznikne ve druhé polovině kalendáře pořádné tlačenice. Z ní by zřejmě týmy ani jezdci moc velkou radost neměli. Zcela jistě však platí, že celá situace se může ještě diametrálně změnit.