Vše mohlo být jinak: Racing Point málem nedal dohromady auta pro GP Sáchiru, chyběly díly

V GP Sáchiru si dojel Sergio Pérez pro vítězství, Lance Stroll skončil třetí - šlo o nejlepší výsledek Racing Pointu (bývalé Force Indie) v historii v F1. Vše však mohlo být jinak a minimálně jeden z vozů mohl na startu chybět.

Týden předtím totiž skončil Stroll koly vzhůru po kolizi v prvním kole s Daniilem Kvjatem, zatímco Pérez 3 kola před koncem odstoupil s kouřícím vozem po závadě MGU-K. Poškození vozů v závěrečné fázi sezóny týmu dělalo starosti a měl co dělat, aby dal do 5 dnů vše dohromady.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Stroll has crashed



The Canadian has radioed the team to say he is ok and he's out of car #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/C6fRGPjBL3