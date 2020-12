PROHLÁŠENÍ po závodě: "Doufám, že nesním," slaví Pérez

RACING POINT

Sergio Pérez, 1. místo

Nemám slov. Doufám, že to není sen, protože o tomto okamžiku sním už 10 let. Je to neuvěřitelné. Po prvním kole jsem si myslel, že je po závodu. Celé to ale bylo o tom se nevzdávat, vrátit se zpět. V této sezóně jsme neměli vždycky štěstí, ale domnívám se, že dnes jsme vyhráli zaslouženě.

CHECO: “I’m speechless. I hope I’m not dreaming. Ten years it took me. I don’t know what to say. After the first lap the race was gone but it was about not giving up. I think we won today on merit"#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/awtsk8BfnX — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Lance Stroll, 3. místo

Pro tým to byl úžasný. Část mého já je zklamána. Myslel jsem si, že závod budeme moci vyhrát. Opravdu jsem neměl rychlost na předjetí Estebana [Ocona]. Je to neuvěřitelný výsledek, první a třetí místo. Tohle v šampionátu potřebujeme. Mám velkou radost za Sergia. Zbývá mu za tým pár závodů. Tak dlouho čekal na vítězství a tento víkend to vyšlo.

RENAULT

Esteban Ocon, 2. místo

Nemám slov. Řval jsem při průjezdu cílovou čárou. Mou myslí cloumalo tolik emocí! Jde o náročnou sezónu. Pokračujeme v tvrdé práci, zůstáváme motivovaní. Je to tak důležité si věřit. Vyžaduje to tvrdou práci, ale ta se vyplácí.

ESTEBAN: “I’ve no words. I cried on the line. So many emotions going through my mind. It’s been a tough season. We've kept working hard, staying motivated. It’s important to believe in yourself. It’s hard work but it’s paid off” #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/cI8bDdCxjO — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

MCLAREN

Carlos Sainz, 4. místo

Aaah! Tohle je hodně hořké čtvrté místo. Když se ohlédnu, měli jsme prodloužit stint na měkké sadě, ale mezi těmi strategiemi to bylo hodně těsné. Mercedes, který se zasekl za Strollem také nepomohl. Zvládl jsem je předjet, a stíhat Strolla. Dal jsem do toho celé své srdce, ale pódium nám uniklo hodně těsně. Je to frustrující, lae na druhou stranu nás porazili auta, která byla rychlejší. Takže nemůžeme být zklamaní příliš a musíme makat až do konce. Gratuluji Checovi! A my jdeme dál.

Lando Norris, 10. místo

Bylo to dnes těžké. Měl jsem dobré první kolo a dostal se během pár zatáček na desáté místo, což bylo pěkné. Ale potom už to bylo náročné. Neměli jsme rychlost a musel jsem se snažit zůstat tam, kde jsem byl, což stačilo na bod, ale ne na víc. Náročný víkend, a měli bychom se do příště zlepšit. Ale z chvostu pole jsem se zvládl probojovat dobře.

Andreas Seidl, šéf týmu

Dnes ráno bychom spokojeně brali čtvrté a desáté místo ale vzhledem k průběhu je to zklamání. Naši soupeři v poháru konstruktérů získali spoustu bodů. Carlos jel skvěle a dostal z auta maximum. Lando měl silné první kolo a bojoval o pár bodů. Ale bohužel kvůli technickému problému jsme s Carlosem nemohli z auta dostat víc. Na to se musíme podívat. Děkuji celému týmu za jejich tvrdou práci a zbývá poslední závod.

RED BULL

Alexander Albon, 6. místo

Byl to zvláštní a divoký závod a nejsem si jistý, jak se to všechno seběhlo. Ale dostat se ze dvanáctého na šesté místo není špatné. Nicméně jsme dnes doufali ve víc. Čekali jsme, že budeme pomalí na rovinkách a ostatních jsme se drželi jen s použitím DRS. Ale těžko se předjíždělo a musel jsem na to šlápnout a zabojovat v první zatáčce, abych to zvládl a ty manévry dokončil. Je těžké závodit s nastavením přítlaku, s jakým jsme jeli. Byli jsme rychlí v některých částek, například ve druhém sektoru, kde se ale nedá předjíždět. Nyní se soustředíme na Abú Zabí.

Max Verstappen, nedokončil

Měli jsme dobrý start, ale zmáčkli mě a já se snažil vyhnout problémům. Ale všichni kolem byli agresivní a riskovali jako by to bylo poslední kolo. Zvlášť Charles, který brzdil pozdě a jel vnitřkem, když tam bylo hodně prachu. Chápu, že chtěl předjíždět, ale bylo to příliš optimistické. Hodně ho respektuji a je to skvělý jezdec. Myslím, že to ale tentokrát přehnal. Checo nemohl vidět, co se na vnitřku děje. Charles do něj narazil, roztočili se a já musel objíždět, abych se vyhnul, ale skončil jsem ve štěrku a v bariéře. Je to frustrující skončit tak brzy, kde jsme měli rychlé auto a dobrou šanci na skvělý výsledek.

Christian Horner, šéf týmu

Neuvěřitelně frustrující závěr víkendu, který byl pro Maxe zkrácen a to ne jeho vinou. Zvládl se vyhnout Valtterimu, kterému to uklouzlo a stálo ho to čas. Potom Leclerc přehnal nájezd do zatáčky a narazil do Péreze. Max musel reagovat a nakonec narazil do bariéry. To je velká smůla, protože mohl dnes bojovat o vítězství. Alex přežil kontakt, ale trápil se s rychlostí. Na tvrdé sadě se mu dařilo lépe a zariskovali jsme a přezuli během safety caru na měkkou. A on to využil a probojoval se na šesté místo. Byl to zábavný závod pro fanoušky a gratuluji Racing Pointu a Sergiovi k prvnímu vítězství.

ALPHA TAURI

Daniil Kvjat, 7. místo

Byl to pro mě dobrý víkend, ale dnes jsem věřil v ještě lepší výsledek. Když vyjel safety car, napadlo mě, že to pro nás není nejvhodnější načasování, ale sedmé místo není k zahození. Dnes jsme jako tým udělali všechno správně, včera jsem zajel perfektní kvalifikaci, dnes jsem si vedl opravdu dobře a závod byl téměř dokonalý, takže jsem se svým výkonem spokojený. Považuji tento závod za velmi dobrý a můj nejlepší víkend roku. Byli jsme rychlí a v jednu chvíli jsem dokonce bojoval o nejlepší pozici ve středu pole. Já, Carlos a Ricciardo jsme byli jen pár desetin od sebe. Bylo to na limitu a dobře jsem se bavil. Je skvělé zase zařídit pro tým nějaké body.

Pierre Gasly, 11. místo

Závod to byl velmi náročný. Moje tempo nebylo slavné a nedařilo se mi v kokpitu stihnout to, co jsem chtěl. Bojoval jsem s nedotáčivou zádí, kromě toho načasování safety caru bylo pro nás smolné. Byl to zkrátka bláznivý závod a při pohledu na stupně vítězů byla dnes příležitost hodně velká. Je škoda, že jsme nebyli schopni se do tohoto boje zapojit. Musíme se podívat na data, abychom pochopili, v čem je příčina takových rozdílů ve srovnání s pátkem - co můžeme udělat lépe, znovu to zkusit a v Abú Zabí dokončit sezónu co nejlépe.

Franz Tost, vedoucí týmu

Oba vozy dobře odstartovaly, takže Daniil byl pátý a Pierre sedmý. První stint na měkkých pneu proběhlo podle očekávání - rozhodli jsme se v 28. resp. 29. kole povolat jezdce do boxů a přejít na středně tvrdou směs. Piloti hlásili určitou nedotáčivost, nicméně drželi slušné tempo. Pak jsme je zastavili podruhé a nasadili tvrdé gumy. Měli jsme trochu smůlu, zejména u Daniila, který absolvoval zastávku těsně před safety carem - z toho důvodu jsme ztratili pozici ve prospěch Ricciarda, kterého jsme předtím při zastávce dostali za sebe. Daniilovo tempo bylo dobré, ale Pierre nebyl s autem spokojen, takže bude třeba zjistit důvod.

Daniil odjel fantastický závod, jeden z nejlepších - bohužel nebyl schopen dostihnout Albona, ale dokázal za sebou udržet Bottase. Myslím, že jeho umístění si tým zasloužil, možná bychom s trochou štěstí měli i na páté nebo šesté místo. Pokud jde o strategii, nebylo pro nás výhodou začít na měkkých pneu, protože auta vpředu jela na středně tvrdých a mohla zvolit strategii jedné zastávky. Nicméně to pro nás byl obecně dobrý víkend a těšíme se na závěrečné klání do Abú Zabí; doufám, že i tady získáme nějaké body.

MERCEDES

George Russell, 9. místo

Abych byl upřímný, nenacházím slov. Vyskočil jsem z auta... nebyl to pěkný pocit. Měl jsem už závody, kdy mi uniklo vítězství, ale dvakrát? Nemohl jsem tomu věřit. Dal jsem do toho úplně vše. Na startu jsem si to hlídal a cítil jsem se sebejistě a dobře. Hlídal jsem si Valtteriho a potom jsem musel do boxů, což se pro nás úplně pokazilo. Musel jsem předjíždět a myslel jsem si, že pořád ještě Sergia mohu dojet, měli jsme velkou výhodu právě v pneumatikách. Auto bylo rychlé. Je mi z toho špatně. Hodně to bolí. Ale zároveň jsem pyšný na to, čeho jsme dosáhli a jsem šťastný za tu příležitost.

Toto Wolff, šéf týmu

Na tvrdé sadě jsme jeli dobře. Mohli jsme zůstat na trati, ale měli jsme náskok a proto jsme jednali. Můžeme o tom nyní polemizovat, ale myslím, že to byla správná volba, ale špatné pneumatiky. Jeden z mechaniků kvůli chybě v rádiové komunikaci zkrátka neslyšel pokyny, pokazil se přenos a když se objevilo druhé auto, nevěděl, že už jsme přezuli. A tak se stalo, že jsme odjeli se špatnými pneumatikami. Celkově jsme to kolosálně po....i. Neodvedli jsme dobrou práci. Technické potíže se stávají, to nebyla lidská chyba. Vyzkoušeli jsme to a nyní víme, že rádio nefunguje. Ale nevíme, proč. Stává se to a musíme se poučit. Je jasné, že George je plný emocí. Byl to jeho první závod v Mercedesu a měl ho vlastně vyhrát. Jel skvěle, není co moc k tomu dodat. Ale není to jeho poslední pokus vyhrát závod. Je to jen začátek pohádky, která dnes nevyšla. Řekl bych, že se zrodila nová hvězda.

FERRARI

Charles Leclerc, nedokončil

V podstatě jsem byl na úrovni Maxe [Verstappena], jehož jsem chtěl předjet ve 4 zatáčce. Checo [Pérez] jel po vnějšku a myslel jsem, že tam zůstane, jenže on zatočil na vnitřek do mě. Nechci ho obviňovat, neviním nikoho, bylo to zkrátka nešťastné.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 13. místo

Moje pozice byla pravděpodobně maximem, kterého jsme tuto noc mohli dosáhnout, dojeli jsme do cíle před svými soupeři a hned za Ferrari. Předjíždění bylo velmi obtížné, i když se nám zdálo, že jsme v zatáčkách dostatečně rychlí. Ani z druhého výjezdu safety caru jsme nevytěžili žádnou výhodu. Doufejme, že příští týden budeme trochu konkurenceschopnější a sezónu slušně zakončíme.

Kimi Räikkönen, 14. místo

Byl to hodně těžký závod, ve kterém jsme pravděpodobně dosáhli toho, v co jsme vzhledem k okolnostem mohli doufat. Měl jsem dobrý start, ale ve druhé zatáčce jsem musel vyjet z trati a ustřelila mi záď. Tím jsem ztratil dvě místa, ale nakonec to moje umístění neovlivnilo. Chování vozu bylo hodně podobné minulému týdnu: s čerstvými pneumatikami jelo dobře, ale s přibývajícími koly se rychlost snižovala.

Frédéric Vasseur, vedoucí týmu

V závodě, ve kterém mnoho ostatních chybovalo, jsme se celkem drželi, ale nakonec to nestačilo ani na jeden bod. Kromě hodin Kimiho v prvním kole jezdci žádnou chybu neudělali a umístění za Ferrari je pravděpodobně vše, co jsme dnes mohli získat. Antonio měl celý závod slušnou rychlost, ale na této trati není snadné předjíždění a proto nemohl zúročit svůj potenciál. Stále chceme dosáhnout víc a doufáme, že příští týden zakončíme v Abú Zabí sezónu dobrým výsledkem, abychom si mohli takový impuls přenést do zimní přestávky.

HAAS

Kevin Magnussen, 15. místo

Dnes jsme byli tak pomalí, neměli jsme vůbec žádnou šanci. Absolutně bez šance závodit, chybělo nám tempo. Bez ohledu na to, co se v závodě dělo, jedinou šancí by bylo, kdyby odstoupilo hodně pilotů, abychom mohli dosáhnout na body. Byl to těžký závod, pořád doufáte, že se něco stane, ale dnes to tak nebylo. Večer se na všechno podíváme a uvidíme, jestli najdeme nějaká pozitiva.

Pietro Fittipaldi, 17. místo

Jsem rád, že jsem svou první velkou cenu dokončil, to byl můj cíl. Na konci jsem svedl zajímavou bitvu s Jackem Aitkenem a před sebou měl i Kevina. Bylo dobré si zkusit nějakou akci. Asi od poloviny závodu byla moje rychlost dobrá - až do konce. Při restartu jsem se pokusil zabojovat, ale zároveň jsem si uvědomoval svůj cíl. Pro příští závod jsem se toho dost naučil, to je pro mě to nejdůležitější. V dnešní době je hodně těžké se do F1 dostat, ale mohu říci: dokončil jsem Grand Prix F1. Jsem za tu příležitost vděčný.

Günther Steiner, šéf týmu

Závod dokončily oba vozy a bez velkého dramatu. S pozicemi, na nichž jsme dojeli, spokojeni nejsme, ale víme, že je pořád co zlepšovat. Pietro odvedl při svém debutu dobrou práci - rok s vozem F1 nejezdil. Jel solidní závod, nemohl udělat o mnoho více - totéž platí i pro Kevina. Teď už se těšíme na poslední závod sezóny a poté na zaslouženou zimní přestávku.

WILLIAMS

Jack Aitken, 16. místo

Mám smíšené pocity a je mi strašně líto té chyby. Myslím, že jsem si do té doby vedl dost dobře. Snažil jsem se nabrat rychlost a sledoval kluky přede mnou. Pneumatiky fungovaly dobře a je tu hodně pozitiv. Naše závodní rychlost byla také dobrá a rychlost na kolo nebyla špatná. Pokud bych musel jet i příští víkend, budu chtít odvést ještě lepší práci.

Nicholas Latifi, nedokončil

Myslíme, že se jednalo o únik oleje, takže mi nakázali okamžitě zastavit auto. Je to pochopitelně zklamání, protože to do té doby vypadalo dobře a jel jsem třináctý a jeli jsme dobře. Zbývalo ještě hodně kol a nikdy nevíte, co se stane. Je to frustrující, ale spolehlivost máme dobrou, téměř jsem neměl problém během sezóny. Je to prostě škoda, ale motorsport je občas takový.

Dave Robson, šéfinženýr výkonnosti vozu

Než musel Nicholas odstoupit s podezřením na únik oleje, jel velmi dobře a hlídal si náskok na Alfu a Haas. Závodil s Vettelem, když měli u Ferrari pomalou zastávku a nyní zkoumáme příčinu toho problému. Omlouváme se mu. Jack jel velmi dobře a zůstal před Räikkönenem a stíhal Magnussena. Bohužel při tom dostal hodiny a poškodil si křídlo. Naštěstí mohl hned zajet do boxů, i když nás jeho příjezd zaskočil, mechanici to zvládli a mohl pokračovat v závodě. Rychlost byla dobrá a předjel Fittipaldiho a zase stíhal Magnussena. I když je výsledek zklamáním, jsou tu i pozitiva, protože Nicholas měl hodně dobrou rychlost a Jack jel svůj první závod. Hodně se dnes naučil, jel dobře a získal spoustu zkušeností, které se mu v budoucnu budou hodit.

